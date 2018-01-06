5 مباريات اليوم ضمن الجولة السابعة لدوري الكرة

المتصدّر في زاخو والبطل إلى العمارة والشرطة تواجه الجنوب

الناصرية – باسم ألركابي

تستكمل اليوم الأحد السابع من تشرين الثاني الجاري مباريات الجولة السابعة من المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام خمس مباريات تتوزع على ملاعب العاصمة عندما يضيف الشرطة نفط الجنوب والحدود مع الميناء وزاخو عندما يستقبل الزوراء والنجف الذي يضيف الديوانية ونفط ميسان والبطل الجوية وتأتي بعد فترة التوقف التي شهدت قيام الفريق بإجراء مباريات تجريبية من اجل تحقي الاعتداد المطلوب بعد تحديد الخلل قبل العودة بقوة من اجل تحقيق النتائج المطلوبة إمام منافسات تحسين المواقع والاهم ان يستمر الدوري دون توقف.

وكان الدوري قد استأنف اول امس السبت بإقامة خمس مباريات من الجولة المذكورة في وقت يتوقع ان تظهر مباريات اليوم بشكل قوي عندما يحرص ثلاثي السلم الاول والعمل ما في وسعها من اجل البقاء في مواقعها بعد عودة عناصرها قبل ان تستفيد من فترة التوقف بعد المشاركة المخيبة للمنتخب الوطني في خليجي 23 التي تركت تاثيراتها المختلفة على الشارع الرياضي والكرة العراقية التي تسير من نكسة لأخرى وعندها تترك الامور في وقت كان ان تخضع للدراسة ولبرنامج عمل من شانه ان ينقذها ويضعها في الاتجاه الصحيح ولابد الاستفادة من النكسات المتوالية وهذا يتبع تحديد العدد المطلوب من فرق الدوري لكي تضم أفضل اللاعبين وهو ما ينعكس على واقع الدوري وكلما ظهرت المباريات فعالة وقوية كلما تركت تأثيراتها على واقع الكرة التي مهم ان تخضع ليبرنامج عمل واضح ولانبقى نتحجج بأمور لامعنى لها.

المدرب الاجنبي

ويبدو ان الحاجة تظهر ملحة للاستعانة بمدرب اجنبي تترك له حرية العمل من دون تدخل ونجد العديد من المدربين يرغبون اليوم للعمل في العراق بعد حالة الاستقرار الأمني في العاصمة بغداد وجميع ت المحافظان بشكل كبير لانه لايمكن ان تبقى الكرة العراقية تتخبط إمام التراجع في المستوى والمشاركات حتى بأصغرها وإمام منتخبات منها من شاركت بفرق رديفة ولاعبين اغلبهم يلعبون لأول مرة وتظهر نفس الأخطاء في المشاركات السابقة فقط نسمع التسويغات لابل الاتهامات التي وجهت للمدرب الذي سبق الكل عندما صرح في تحديد مهمته مع المنتخب في تصريح لامعنى له فقط يعكس مخاوفه وقلت صبره احد اهم أسلحة المدربين الذين اخر من يتحدثون بلغة انهزامية وفي بطولة صغيرة حتى لم نجد من الجهاز الفني الحديث عن التبريرات العملية والعملية إمام أخفاقة المشاركة التي طغت عليها النتائج الباهتة وحتى الاعلام انساق وراء عاصفة العاطفة والحب وغيرها في وقت ان يحدد مواقع الخلل بدقة وشجاعة في كل مبراة لعبها المنتخب.

فوز متوقع

وكان ان لانطبل لفوز متوقع وتحصيل حاصل كان على اليمن وتذهب بسببه قتلى وجرحى ومن ثم إحراج البلد المنظم في قبول دخول عدد من الجمهور لتشجيع المنتخب الذي كان الأجدر ان يتفق على هذا الأمر قبل بدء البطولة وان تخضع للحياد في الاختيار الأشخاص وان لاتاتي العملية في التفا طين وكما جرى لمن سفر في يوم مباراتنا مع الإمارات واتمنى على وسائل الإعلام المرئية ان تعكسها عبر لقاءات مع من سافر من المشجعين وهنا لااريد ان اقدر الامور بل اشهد على واقع العمل المرتبك عندنا ولأننا لم نستفد من أي مشاركة وغيرها وان لاتنتهي المشاركة بهذه الطريقة بل ان تراجع الامور بشجاعة وان تحدد الأخطاء كما هية بلا مجاملة وتردد اذا ما أردنا تغير مسار الامور التي تظهر مرتبكة ولانرى شيء جديد مع مرور الوقت وهو ما يثير غصة في النفوس.

زاخو والزوراء

وعودة لمباريات اليوم عندما يخرج المتصدر الزوراء 18 نقطة في مهمة لاتظهر سهلة الى وكله امل في ا ن يحقق الفوز السابع تواليا والمرور من دون مشاكل من ملعب فريق زاخو 3 نقاط في الموقع الثامن عشر المتوقع ان يشهد حضورا جماهيريا لان الطرف القادم يحل وهو في أفضل أيامه ويجد نفسه إمام مهمة يأمل في تجاوزها بقوة كونه يريدا لعودة بكل فوائدها لغرض الاستمرار في الصدارة عبر قوة الهجوم ووجود الأوراق الرابحة التي حققت العدد الأكبر من الأهداف للان كما يظهر الفريق في الوضع الفني العلي بعدما اثبت قوته في مباراتي الذهاب عندما تغلب على كربلاء بثلاثة أهداف دون رد وعلى البحري بأربعة لواحد قبل ان يحقق العلامات الكاملة في مبارياته الست التي لعبها إمام التطلع للنتيجة السابعة التي يكون المدرب اوديشيو قد خطط لها للإطاحة بأصحاب الارض ولان غير الفوز سيكون مهددا بفقدان الصدارة التي يبحث عنها بنفس الوقت الشرطة التي تقابل فيه نفط الجنوب ما يجعل من عناصر المتصدر اللعب بكل الجهود لعبور بوابة زاخو ولان الزوراء قادر على العودة بفوائد المباراة التي تشكل التحدي له مع وجود الفوارق الكبيرة بينهما في كل شيء في مهمة تحتاج التصرف الصحيح من اللاعبين في لتحديد مسار الامور واللعب بانسجام لان المباراة تظهر استثنائية في ظل ظروف اللعب التي تقف لجانب المضيف الذي يامل في تحقيق الفوز الاول وان يكون على حساب المتصدر كما يعبر حال لسانهم في مدى القدرة على إيقاف المتصدر وتحقيق النتيجة إمام اقوي الفرق مع اننا نلعب في ملعبنا وتحت أنظار جمهورنا ولأننا لم نستطيع تجاوز فرق تقف في مؤخرة الترتيب لكننا نؤمن بان المباريات لاتعرف كبير اوصغير فقط تقف الى جانب من يعطي ولان رهاننا يبقى قائما على التعامل مع مباريات الارض والنظر لها من خلال الفوز او التعادل وإبعاد الخسارة عن تفكيرنا مع علمنا المسبق ان المنافس هو اخطر الفرق التي سنلاعبها ولايهمه اينما يقابل المنافسين بعد البداية المثالية التي يسعى للحفاظ عليها في وقت ان حديث جمهور الزوراء من ان فريقهم جاء ليفوز وليس غير ذلك ولان المهمة لايمكن ان تخرج العودة كامل النقاط . من اجل مواصلة البداية مع انه يفتقد لاحدافضل عناصره حسين علي الذي يشارك مع المنتخب الاولمبي لكن الزوراء يضم لاعبين مهمين بما في ذلك دكة الاحتياط ووجود البدلاء القادرين على التعويض وتقديم الأداء المقنع كما شاهدنا الكل يقدمون المباريات بشكل فني واضح وشاركوا في تحقيق النتائج التي قادت الفريق للصدارة التي سيدافع عنها في أي مكان كان.

ويبقى دوما القريب من النتائج التي تسعد وتفرح الأنصار الكسر الذين يراقبون الامور بترقب على امل ان تحسم لفريقهم الذي يظهر أكثر قدرة عل حسم المهمة رغم عودة زاخو بتعادل يشبه الفوز من ملعب الميناء البصري ما يدفعهم إلى تقديم العمل الذي يجنبهم الخسارة او تحقيق نتيجة المرحلة الاولى لان الامور وتحقيق هدف المشاركة متوقفة على تحقيق الفوز وعدم التراجع عن الصدارة والبقاء فيها مع محاولات زاخو في استغلال ظروف اللعب التي تمثل التحدي للزوراء الذي يريد العودة بالفوز الثالث من خارج الديار ويقول احد أنصار الفريق لنا ثقة كبيرة بلاعبي الفريق في ان يمضوا في تحقيق النتائج المهمة ومواصلة الدفاع عن الصدارة التي نأمل ان يمضي فيها صحبة لنتائج المطلوبة التي تقرب الفريق من أهداف المشاركة وتحديد ملامح هدف البطولة حيث اللقب الذي نريد الحديث عنه من الان دون توقف.

الشرطة ونفط الجنوب

ويستقبل الشرطة الوصيف 16 نقطة متأثرا بتعادله الأخير مع فريق الحسين الذي لخبط حسابات باكيتا في ملعبه وتحت أنظار جمهوره وكله أمل في تحقيق الفوز على ضيفه نفط الجنوب الخامس عشر 6 نقاط الذي قد يعيده للصدارة اذا ما أتت خدمة زاخو ما يجعله ان يشدد ويلعب بضغط كبير على أهل البصرة والتصرف بعيدا عن المغامرة كما حصل مع فريق الحسين عندما ألزمته النتيجة التخلي عن الصدارة والوقوف في الوصافة قبل ان يعود اليوم في مهمة لاتظهر سهلة والعمل ما في وسع اللاعبين في تقديم المباراة التي تقوده للفوز الذي يريد غيره جمهوره ولانه للان لم يعلب مباراة قوية سواء مع الفرق الجماهيرية او الأخرى المنافسة حتى انه تغلب بصعوبة على زاخو قبل ان يفقد الصدارة بتعادله معفريق الحسين لكن لايمكن التقليل من شان مجموعة متكاملة تضم أسماء معروفة حرصت إدارة بنيان تجمعها من اجل تحقيق لقب الدوري في مهمة تحتاج الى نتائج وأداء جيدين لان الشرطة ستواجه فرق قوية في بطولة أخذت تزداد قوة مع مرور الأيام ما يجعل من الفريق اللعب تحت ضغط النتائج التي مهم ان يظهر تاثير المدرب البرازيلي الذي فضل على المدربين المحلين وفي ان يسيطر على الامور ورفع ثقة اللاعبين في اللعب وتقديم المستوى والنظر للإمام لان كل جولة تمر من مصلحة الفريق الذي دخل منافسا على اللقب لأغير وهذا مرهون بعطاء اللاعبين وجهودهم التي لازالت بعيدة عن تطلعات الأنصار الذين بدأت تظهر مخاوفهم وخيبة الانل في التعادل مع فريق الحسين ما يجعل الشرطة ان تلعب اليوم من اجل الفوز لتقديم نفسه بالمستوى الأفضل ولان غير الفوز يتتعرقل الامور وهذا قد يجعل منها ان لاتصل الى مايريده المدرب والجمهور الذي يأمل ان يتواجد الفريق ويلعب ويحقق فرص النجاح المؤملة وان يبقى في قلب المنافسة من خلال فرض النتائج وإصلاح الأخطاء التي تهم الجمهور الكبير الذي سيكون رده غاضب اذا ما تعثر الفريق مرة اخرى وتخرج الامور من حسابات المدرب ممثلة في تحقيق الفوز قبل كل شيء وان يعرقل زاخر مهمة المتصدر لكن الأول التركيز على الفوز الهدف المطلوب الذي يريد الجنوب ان يفاجأ الشرطة في تغير حساباتهم من خلال تسخير وتكريس جهود اللاعبين في تحقيق الفوز الأول ذهابا وتجاوز عقدة نتائج مباريات الذهاب التي فشل فيها الفريق عندما خسر من الأمانة بهدف وتعادل مع فريق الحسين بهدفين ما يجعله اللعب باندفاع والعمل على عبور مفارز الشرطة من اجل عيون النتيجة التي يشعر بأهميتها الجنوب الذي سيبذل كل ما في وسعه مع كل ظروف اللعب الدفاع بقوة عن النتيجة والعودة باهم نتيجة ة وان لاتبقى الامور والدفاع عن البقاء متوقفة على مباريات الذهاب بعد تحسن نتائج الفريق في مقابلات الارض لكنه يريدان يتوازن في الذهاب ضمن حسابات النتائج التي مهم ان تاتي من كل المباريات كما ان الفريق يريدان يصعب المهمة على الشرطة عبر تجاوز ميزة مباريات الذهاب وهذا مرهون باللعب بتركيز لان المواجهة مع الشرطة تتطلب اللعب بروحية الفوز التي يحرص الشرطة على عكسها عبر الاعتماد على الأسماء التي كلفت ميزانية النادي من اجل الحصول على اللقب الذي يريد ان يظهر مدافعا عنه من الان وهذا الأمر لايتحقق الا من خلال تحقق النتائج ومن دون التأخر لان ذلك يعطي بقية الفرق للنيل منه اذا لم تعمل الأسماء بتركيز كما يرى جمهوره لاتوجد أسباب في ان يتأخر الفريق الذي يضم عدد من اللاعبين الذي يشكلون ركيزة المنتخب الوطني لكن تبقى العبرة في النتائج والأهمية في الحفاظ على نسق اللعب وان تأخذ مفارزه الحذر رغم كل الفوارق التي يتمتع بها التي ممكن ان تمنحه التفوق لكن السؤال هل يقدر الجنوب من إيقاف قوة الشرطة في مواقعها ولو العودة بنقطة فهي مهمة جدا لأنها أفضل من الخسارة المرشح لها الضيوف اكثر من أصحاب الأرض وكل الاحتمالات واردة.

ميسان والجوية

واكثر ما يخشاه جمهور الجوية من مباريات فريقه ملاعب المحافظات التي تشكل عوامل قلق وتحد بعدما خسر من النجف في الدور الثالث بهدفين لثلاثة وعاد بتعادل أشبه بالخسارة من ملعب السماوة والنتيجتين أثرتا على موقف الفريق المتواجد الان في الموقع العاشر ب8 نقاط ويرى شنيشل نفسه في مهمة لاتظهر سهلة ويامل في الحد من تراجع مبارياته وان يعكس قوة الفريق خارج الديار والعودة بالنتيجة التي تقنع الأنصار في ان يستمر اللاعبين في تحقيق النتائج المطلوبة بعد الفوز على الأمانة والاهم عبور مواقع ميسان والتخلص من عقدة مباريات الذهاب التي أرهقت الفريق وسببت له المشاكل التي تتطلب من المدرب وضع الحول السريعة من اجل تحقيق الفوز عبر عطاء اللاعبين الذين للان هم خارج رغبة عشاقهم والتطلع للدفاع عن اللقب من هذه الأوقات من دون التفريط بعدد بالنقاط التي تأخر الفريق عن التقدم وهو في موقع خارج رغبة الانصار ويحتاج الى عمل مضاعف سواء من اللاعبين والمدرب و في إيجاد طريقة اللعب لانه لازال احد ابرز المرشحين للحصول على لقب الموسم الحالي وهو قادر اذا ما جمع قواه من جديد والعودة بقوة للسيطرة على الموقف والظهور في الصورة التي تعكس حجم الفريق المطالب في اللعب بتركيز لتحقيق النتائج خصوصا وانه يحتاج إلى نتيجة اليوم التي ستغير من مسار الامور عبر إيجاد الحلول لتجاوز عقدة ملاعب المحافظات وان يكون في مستوى المهمة وان يعقد اللاعبين العزم على قهر أهل العمارة وإلحاق الخسارة الأولى بملعبهم الصعب الذي لازال يمنحهم النقاط ويضيقون على الضيوف وإلزامهم على ترك النقاط وهم من يحددو مواقف المباريات خصوصا اليوم التي يريدها جمهوره الذي سيأتي مبكرا للملعب لدعم اداء اللاعبين من اجل تحقيق النتيجة الأهم في هذه الفترة وفي ظل ظروف اللعب التي تظهر معه في ملعبه الذي استفاد منه عبر مبارياته السابقة منذ بداية الدوري ولان نتيجة الجوية تختلف عن كل الذي تحقق ما يدفع اللاعبين لتقديم الأداء المطلوب لان الفريق اليوم في الحالة المطلوبة ويعتمد كثيرا على مباريات الميدان ومواصلة إحكام السيطرة عليها وإمكانية الخروج بفوائد المباراة التي تشكل التحدي للجوية ويدرك شنيشل أهمية الحسم وتامين كامل العلامات لتحسين الموقع لكنه مؤكد سيحذر اللاعبين من انتفاضة اهل العمارة في التواصل مع نتائج الاياب التي لازال يتعامل معها كما ينبغي خصوصا مع الكبارفكيف سيكون عندما يواجه اليوم البطل.

النجف والديوانية

ويستقبل صاحب الموقع الثالث النجف 12 نقطة جيرانه الديوانية سابع عشر الترتيب 5 نقاط ويظهر أصحاب الأرض في الوضع الفني بعد سلسلة نتائج متوازنة داخل وخارج الملعب ويسعى الى خلق النتيجة التي تعدم الامور بعد النتائج لتي حققها التي جعلت منه التواجد في مثلث الترتيب بعدما حصل على اغلب نقاط الأرض باستثناء التعادل مع النفط قبل ان يظهر بالمستوى الأفضل واستمر يضيق الامور على مجمل الضيوف.

ويكون الفريق جاهزا بعد الاستفادة من فترة التوقف والعودة من خلال مباريات الميدان التي يضعها تحت تصرفه ودعمته كثيرا وسط بين جمهوره الذي يأمل ان يضيف الفريق نقاط مباراة اليوم لسجله النظيف للان في وقت سيدخل الديوانية الملعب وكله امل في تحقيق الفوز الأول وتجاوز تحدي مباريات الذهاب بعدت لقي خسارة الزوراء بثلاثية نظيفة ويأمل أنصاره ان يحول نبيل زكي مباراة اليوم فرحة لجمهور الديوانية الذي سيصاحب الفريق الى ملعب المباراة التي يتطلع الضيوف في فرض أنفسهم وتحقيق النتيجة التي يكون قد حظر لها جهاز الديوانية الفني الذي يكون قد وضعها في حسابات الفوز لأغير.

الحدود والميناء

ويواجه الميناء في الموقع الثامن بتسع نقاط والذي يمر في وضع صعب جدا اختبارا صعبا امام مضيفه الحدود في الموقع الثاني عشر 8 نقاط بعد خسارة الديوانية وتعادل مع زاخو في البصرة ولم يعكس نفسه منذ انطلاقة الدوري في مستويات متباينة من حيث الأداء والنتائج والعلاقة مع الأنصار كما يجب بعدما حقق فوزا متوقعا على حساب كربلاء بهدف ولم يعلن عن المدرب الذي يخلف فجر إبراهيم الذي ترك المهمة.

وكالعادة فان جمهور الفريق سيكون متواجدا في المباراة ويأمل ان يواجه اللاعبين الامور بتركيز وحسم المهمة التي يريد الحدود ان يشكل حجر عثرة وعرقلة الضيوف من عبورهم وهم مطالبون في الدفاع عن المهمة لمحو اثار خسارة الوسط الأخيرة ووقف نزف النقاط من دون تحديد ملامح النتائج بعد بداية مهمة يريد العودة إلى سكة الانتصارات في معدل لعب يظهر مناسب ويقدم مباريات مقبولة للان مع ضياع عدد من النقاط