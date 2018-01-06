السعودية أفضل منتخب والعراق خارج جوائز الإتحاد الخليجي للإعلام الرياضي

الكويت – الزمان

منح الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، المنتخب السعودي جائزة أفضل فريق في بطولة خليجي 23 بالكويت، بينما حل المنتخب الإماراتي في الوصافة، رغم تأهله للمباراة النهائية لملاقاة عمان. فيما لم يحصل العراق على اي جائزة تذكر

وحصد كلٌ من الكويتي طارق الملا، والعماني أحمد العجمي، جائزة أفضل معلق عن فئة الشباب في خليجي 23، ونال عن فئة المحترفين، كلًا من الإماراتي فارس عوض، والعماني خليل البلوشي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، بحضور جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وسطام السهلي رئيس اللجنة الإعلامية لخليجي 23 ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وسالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، إلى جانب كوكبة من العديد من وسائل الصحافة والإعلام.

وخصص الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي درعًا تذكاريًا للإعلامي المخضرم فيصل القناعي، عضو الهيئة الاستشارية بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، كما قدم جائزة للمخرج طلال البرجس، والذي تولى إخراج حفل افتتاح في النسخة 23، وتم تكريم الاتحاد الكويتي لتنظيمه البطولة الخليجية.

من جانبه أكد الايطالي جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية سعادته بالتواجد في الكويت، مشيدا بالجهود الكبيرة في خليجي 23 خاصة وان المهمة لم تكن سهله من اجل الاستعداد لحدث بهذا الحجم خلال فترة زمينة وجيزة.

وبين ميرلو أن مهمة الصحافة الرياضية خلال المرحلة الحالية صعبة ومهمه بالوقت ذاته لاسيما في المنطقة الخليجية، مردفا يجب ان نكون ايجابيين دائما وان نفكر بايجابية من أجل تحقيق مهمتنا الاساسية بخدمة الاجيال القادمة.