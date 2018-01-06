فان ديك يرفع راية ليفربول أمام إيفرتون بالكأس

مانشستر يونايتد يتجاوز فخ ديربي كاونتي في ست دقائق

{ مدن – وكالات – حقق المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك بداية حالمة لمشواره مع فريقه الجديد ليفربول، وقاده للتأهل إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا، بإحرازه هدف الفوز في مرمى إيفرتون 2-1مساء اول امس الجمعة على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدور الثالث.

تقدم ليفربول أولًا عبر قائده جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 35 قبل أن يعادل جيلفي سيجوردسون لإيفرتون في الدقيقة 67 لكن فان ديك ترك بصمته بإحراز هدف الفوز الثمين في الدقيقة 84.

خاض فان ديك مباراته الأولى بقميص ليفربول، الذي انتقل إليه قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق الأحمر افتقد إلى جناحه المصري محمد صلاح، الفائز مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي للإصابة، إضافة إلى صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يقترب من الانتقال إلى برشلونة.

في الجهة المقابلة، شارك المهاجم الشاب دومينيك كالفرت-لوين أساسيًا على حساب عمر نياسي في تشكيلة إيفرتون، وتواجد واين روني في خط الوسط، وعاد القائد فيل جاجيلكا للتشكيلة الأساسية على حساب أشلي ويليامز.

أول تسديدة في اللقاء كانت من نصيب ليفربول عندما جرب ساديو ماني حظه من مسافة بعيدة لكن كرته استقرت في المدرجات بالدقيقة 15 ثم مرر جو جوميز كرة طويلة إلى ميلنر الذي مرت محاولاته بجانب القائم البعيد، رغم أن زميله آدم لالانا كان في موقف جيد للتسجيل.

عاد ماني ليسدد من بعيد وهذه المرة مرّت كرته فوق العارضة بقليل، قبل أن يفتتح فريقه التسجيل بالدقيقة 35 عبر ميلنر من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض لالانا للمسك من قبل مايسون هولجايت، وكاد يندلع شجار بعدما دفع هولجايت مهاجم ليفربول روبرتو فرمينو نحو المدرجات القريبة ليتدخل الحكم ويحتوي الموقف.

أجرى إيفرتون تبديلاً مبكرًا مع بداية الشوط الثاني بإشراك أديمولا لوكمان مكان روني، وسنحت أمام ليفربول فرصة تعزيز تقدمه لكن رأسية جوميز مرت بجوار المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة 54 وكاد فان ديك يحرز هدفًا لفريقه الجديد في الدقيقة 63? لكن رأسيته استقرت بين يدي الحارس جوردان بيكفورد.

وأحرز إيفرتون هدف التعادل في الدقيقة 67 عندما انطلق لوكمان بهجمة سريعة، وأرسل كرة إلى المندفع جاجيلكا الذي هيأها بدوره إلى سيجوردسون، فسدّد الدولي الأيسلندي بتركيز كرة زاحفة على يسار الحارس الألماني لوريس كاريوس، وضغط ليفربول بعدها بحثًا عن هدف الفوز، وهو ما تحقق برأسية من لاعبه الجديد فان ديك في الدقيقة 84.

فخ ديربي كاونتي

وحجز فريق مانشستر يونايتد مكانًا له في الدور 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على ضيفه ديربي كاونتي بهدفين دون رد على أرضية ميدان أولد تافورد، مساء اول امس الجمعة.

سجل للشياطين الحمر كل من النجم جيسي لينجارد، في الدقيقة 84 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 90.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط كبير في محاولة لافتتاح النتيجة مبكرًا، فسدد بوجبا كرة استقرت بين يدي كارسون، وأخرى خرجت عاليًا في أول 10 دقائق.

وكاد راشفورد أن يفتتح النتيجة بعد مجهود فرديّ في الدقيقة 18إلاّ أن كرته علت المرمى، وبعدها بدقيقتين تحصل المانيو على ركلة حرة، سددها ماتا رائعة إلاّ أن الحارس كارسون تمكن من إبعادها للركنية.

وحاول الضيوف الرد ولكن عرضياتهم وتسديداتهم لم تكن مركزة، وبعد خطفهم الكرة في وسط الميدان، سدد وينال كرة خرجت بعيدة عن مرمى روميرو.

وكاد يونايتد يسجل الهدف الأول بعد عرضية متقنة من مخيتريان، سددها راشفورد برأسه على القائم، في الدقيقة 34? تلتها رأسية أخرى من اللاعب نفسه أوقفها كارسون بنجاح بتمركز جيد، الذي تألق مجددًا، وتصدى ببراعة لركلة حرة لبوجبا في آخر دقائق الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بتهديد من ديربي كاونتي، حيث سدد أولسن كرة خطرة إلاّ أنها ارتدت في الدفاع وخرجت إلى الركنية، ولكن سرعان ما عاد ضغط اليونايتد، خاصة بدخول لوكاكو، حيث حاولوا بسلسلة من الهجمات، كتسديدة قوية من ماتا صدها كارسون فوصلت لبوجبا الذي سددها خارجًا، ثم رأسية أخرى من لوكاكو أخطأت المرمى.

وعاد كاونتي للتهديد بهجماته المرتدة السريعة، أنهاها لاورنس بتسديدة بعيدة المدى صدها روميرو بنجاح، فرد بوجبا بتسديدة قوية أخرجها كارسون في الدقيقة 60.

وعاد بوجبا للتسديد من خارج المنطقة في الدقيقة 68 إلاّ أن كرته خرجت محاذية عن يمين الحارس، وعاد القائم لمنع هدف اليونايتد حيث تصدى لتسديدة راشفورد بعد سلسلة من التمريرات السريعة، ليزيد الضغط على الفريق مع مرور الدقائق.

وبعد تسديدة لينجارد التي صدها كارسون، وصلت الكرة إلى بوجبا فأخفق في وضعها في المرمى شبه الخالي، في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 84وبعد عمل جماعي، سدد لينجارد كرة قوية غير متوقعة من خارج المنطقة هزمت الحارس كارسون واستقرت في المقص الأيسر، معلنة عن الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد.

ومع نهاية المباراة حاول ديربي كاونتي أن يعود في النتيجة، إلاّ أن محاولاته كانت خجولة، فانطلق أصحاب الأرض في هجمة مرتدة قادها البديلان مارسيال ولوكاكو، الذي انفرد بالحارس وسددها في المرمى، معلنًا عن الهدف الثاني، الذي ضمن عبور مانشستر يونايتد للدور التالي.

تعادل قاتل

وانتهت المباراة المثيرة على ملعب “أرتيميو فرانكي”، بين فيورنتينا وإنتر ميلان، ضمن الجولة الـ20 للدوري الإيطالي، بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق.

سجل للإنتر ماورو إيكاردي، وعادل لفيورنتينا جيوفاني سيميوني، في الدقيقة 91.

ووصل رصيد إنتر إلى النقطة رقم 42 بعد هذا التعثر ليترك فرصة لروما للحاق به في المركز الثالث، بينما أصبح فيورنتينا في المركز السابع برصيد 28 نقطة.