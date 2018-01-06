الماضي يحاصر الحياة

إن الأمور اختلفت بين الماضي والحاضر وقد تختلف في المستقبل في عديد من مرافق الحياة وقد جاء هذا الاختلاف ليس من فراغ بل هناك عقول وجهود تضافرت على تطور الحضارات من شكل الى أخر وبالتالي هذا انعكس على الواقع المعيشي للأمم وقد يكون اكثر الاختلاف ايجابيا عند الملاحظة في العديد من أماكن العالم لكن ممكن ان يكون سلبيا وهذا ليس انه نفسه اي التطور وإنما هناك عوامل وتصرفات عملت على تدمير هذه النعمة وأصبحت تعاني منها المجتمعات وان هذا التطور ليس محصنا بالشيء الكامل قد يكون يحوي سلبيات مع ايجابياته وقد يقول احد ان عادات وقيم المجتمع وبتقاليده في الماضي أفضل من حاضرنا وبسبب التكاتف وحب الآخرين والإنسان نفسه هو السبب الرئيسي لفشل التطور عما قدمه له الماضين وحين نرى هذا التطور المشكور منه في مجال السفر مثلا هناك فرق كبير بين الابل والعجلات والطائرات وكثير من الامور الاخر ى تطورت بفضل هذا التقدم الصناعي والتكنولوجي واصبح العالم بفضله مدينة صغيرة لما توفره شبكة الانترنت والتواصل السهل بين العالم الا انه اخذت هذه التكنولوجيا تستخدم أيضا في قتل الناس الابرياء في الحروب التي انهكت العالم وهل هذا يكون في خانة التطور اما السبب هو تصرفات محبي سفك الدماء واصبح الانسان اليوم اكثر تاثيرا بادوات الثورةالتطورية التي اصبح لها الدور الكبير في تقرير مصير الامم وترك الكثير منهم الاعراف والتقاليد قديما واصبحت العقول مستولى عليها وهنا بدات ظاهرة التاثير بثقافة الاخر ليس ضمن حدود الوطن الواحد بل تعدى الى الدول الاخرى وان التعامل وادارة الامور الحياتية المتنوعة تتباين بين فرد واخر وحين نقول هل انعدمت الفطرة عند الانسان حديثا بما كان على الماضي وحين كنا نتكلم عن المستقبل في الماضي وهو الحاضر الان واليوم اصبح ليس لنا مستقبل الا انه لايمكن ان نجعل اليأس يقضي على الامل لان الحياة ما زالت تنبض ولها رونق خاص تتشوق لها النفس تتجسد بالمشاعر ونشكر شاعرا حين قال:

ذكرى يعود الى الفؤاد حنينها

دوما اذا ذاق الفؤاد باهات

زمن تولى من ربيع حياتنا

في ظله ما اجمل الاوقات

نلهو ونمرح والسعادة عندنا

ما اصدق البسمات والضحكات

نجري ونجري ليس ندري انها

تجري بنا الاعمار في الساعات

وهنيا لأناس عاشوا ماضيا جميلا بعيدا عما نحن عليه الآن .

عقيل المكصوصي