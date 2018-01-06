تأسيس الجيش العراقي – طارق حرب

في ذكرى تأسيس الجيش العراقي كانت لنا محاضرة عن بداية تشكيله يوم السادس من كانون الثاني 1921 حيث رصافة بغداد مكانا لهذا الجيش اذ سكن اول الامر في دار السيد عبد القادر الخضيري في منطقة السنك وبعد أيام انتقل الى دار المشيرية في الجزء الشمالي من بناية قشلة بغداد وبعد ذلك انتقل الى مايسمى دائرة الرديف في الباب المعظم وبعد ترميم القلعة وهي بناية وزارة الدفاع حتى سنة 2003 في مكانها مقابل مدينة الطب الحالية ولابد ان نلاحظ ان تأسيسه كان قبل تتويج الملك فيصل الاول الذي جرى بعد سبعة اشهر في 1921/8/23 كما ان الوزارة الاولى التي تم تشكيلها برئاسة عبد الرحمن النقيب يوم1920/10/5 جاءت خالية من حقيبة وزارة الدفاع وبالتالي بدون وزير دفاع حتى التعديل الثاني للوزارة في1921/6/22 حيث تم استحداث وزارة الدفاع وتعيين الفريق جعفر العسكري وزيرا للدفاع وان كان اول قائد عسكري للجيش كان العقيد نوري باشا السعيد بمنصب وكيل القائد العام والذي يماثل منصب رئيس اركان الجيش حيث كان الضابطان المذكوران وجميع ضباط الجيش الجديد من الضباط العراقيين الذين كانوا ينتسبون للجيوش العثمانية والعربية والسورية الذين عادوا الى العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وانتهاء حكم الملك فيصل في سوريا ونهاية وجود الجيش العربي في الحجاز وقد تم تسجيل هؤلاء الضباط وابتدأ الجيش بأربع شعب هي الحركات والادارة والميرة والطبابة والحسابات وصدر منشور الجيش وهو اول قانون عسكري حدد الخدمة العسكرية وانواعها وهي خدمة تطوع فقط وحدد العقوبات ومدة الخدمة للصنوف الراجلة اي المشاة والصنوف الراكبة على الخيل وتم تشكيل لجان التجنيد ومقر لها في بغداد وبدأت عملها في حزيران 1921 وكانت حصيلة التطوع في هذا الشهر 334 جنديا وكان الاوفر عدداً من كربلاء ثم البصرة ثم الخالص ثم الحلة ثم الموصل ثم النجف ثم بغداد ثم الهندية ثم بعقوبة وحيث كثرت اعداد المتطوعين فقد تم تشكيل اول فوج باسم فوج موسى الكاظم في ثكنة الخياله وهي جزء من الكرنتينة الشمالية او ما يسمى بالحجر الصحي في باب المعظم يوم1921/728 وعندما ازدادت الاعداد انتقل الفوح الى خان الكابولي في الكاظمية بعد شهر من التاريخ المذكور وانتقل الفوج الى الحلة في الشهر العاشر من هذه السنة وبعد ذلك تم تشكيل فوج ثان ببغداد وكتيبة الخيالة الاولى في بغداد التي تمت تسميتها سنة 1922 بكتيبة الهاشمي وتشكيل السرية النقلية الاولى التي انتقلت الى الموصل في اذار 1922 وتشكلت اول بطرية مدفعية في بغداد وانتقلت الى الموصل وتأسست كذلك دائرة انضباط عسكري في تموز 1921 في السراي مجاور القشلة ثم انتقلت الى المخبز العسكري وتأسست قيادة منطقة الموصل نهاية 1921 وبانتهاء هذه السنة كان عدد الجيش 111 ضابطا و2050 من ضباط الصف والجنود وتشكلت البطرية الجبلية ومستودعات الجيش والمعمل العسكري ووصل العدد سنة 1924 الى 405 ضباط 6835 ضابط صف وجندي وتم تشكيل سرية حدود وافواج جديدة ومدرسة مدفعية وبطرية صحراء ومدرسة مخابرة ومدرسة اسلحة ومقر التفتيش ومدرسة الاركان والمدرسة العسكرية اي الكلية العسكرية حيث تم تخريج اول ضباط سنة 1927 وعددهم 29 من ابناء المدن و8 من ابناء العشائر وفي 1931 تشكل اول رف للقوة الجوية وفي سنة 1934 صدر قانون الدفاع الوطني رقم 9 وهو اول قانون قرر الخدمة الالزامية الاجبارية واستدعيت اول وجبة في 1939/1/1 حيث تم التنظيم الحديث لوزارة الدفاع بوزيرها الفريق جعفر العسكري ورئيس اركان الجيش الفريق طه الهاشمي حيث تتألف الوزارة من ديوان الوزارة الذي يضم سكرتير الوزارة والمرافقية ومجلس الدفاع ورئاسة اركان الجيش التي تتألف من شعبة الادارة والميرة والتموين والاعاشة والحسابات والحركات والاستخبارات والترجمة والتموين والاعاشة ويتألف الجيش من القوة الجوية والحرس الملكي والخيالة وفرق مشاة والوية حدود وسيارات مدرعة ومسلحة ومدفعية ومستشفى ولواء مدفعية وسرايا نقل وهندسة ومدرسة اركان ومدرسة العسكرية الملكية ومدرسة ضباط الصف والاسلحة وخيالة والمدفعية والطيران ومستودعات ومؤسسات اخرى ومن الامراء خليل زكي باشا وعبد اللطيف نوري وبكر صدقي وحسين فوزي وعبد الحميد باشا الشالجي ومن حاملي رتبة زعيم اي عميد الامير زيد وعبد الحميد بك وعلى رضا بك وشاكر بك واسماعيل نامق ورمضان علي ومحمد امين وحسين حسني وامين زكي وجميل فهمي وخالد محمود ومحمد نظيف الشاوي ومن موظفي وزارة الدفاع سنة 1936 احمد بن عبد الحميد سكرتير الوزارة وعبد المسيح وزير مدير الترجمة وابراهيم ادهم مدير الاشغال وعبد اللطيف حمد وكيل مدير الحسابات وشوكة شمعون للخزينة العسكرية وعباس فضلي للرواتب وفؤاد عبد الجبار الخياط مدير الميناء الجوي وبيرجون لورانس ضابط حركات الميناء وميشال موسى مترجم .