وفاق أم شقاق ؟ – ناجح صالح

يرى بعض الباحثين الاجتماعيين أن طبيعة المجتمع العراقي طبيعة معقدة شائكة وأنه يغلب عليه التعصب والغلو والخلاف .

وهو قول فيه صواب لما عرف عن هذا المجتمع في تاريخه وحاضره من اضطرابات وفتن كادت وتكاد أن تمحو وحدته .

ان الاختلاف شيء مقبول في أي مجتمع من المجتمعات ، بل هو ظاهرة حيوية تدفع الى التقدم بما فيها من تنوع وتعدد في الرؤى .. أما حينما يتحول الى خلاف يحتدم بين حين وحين فانه يؤدي الى بغضاء وشحناء وقد يودي الى اقتتال .

ولعل العبارة الشهيرة عن أهل العراق بأنهم ( اتفقوا على ان لا يتفقوا ) تعطي تفسيرا لكثير من الأزمات والمعضلات التي احتوتنا وتحتوينا في أكثر الأوقات .

ان الاختلاف في الحقيقة النسبية أمر لا غبار عليه أما أن يكون الاختلاف في الحقيقة المطلقة فذلك أمر عسير .

والواقع أن ما يحدث على الساحة اليوم يؤكد هذا الاختلاف بل الخلاف حتى في الحقيقة المطلقة التي يفترض أن نتفق عليها جميعا .

وها هم السياسيون الذين بأيديهم قبضة السلطة .. ماذا تراهم يفعلون ! انهم في صراع فيما بينهم .. يختلفون على الدوام في أية مسألة من المسائل التي تقتضي أن يجدوا الحلول الصائبة لها لخدمة أبناء وطنهم واذا بهم يتعصبون التعصب الأعمى ليبدو المشهد وكأنه مجرد جدل عقيم يدفعهم الى الخصومات وحتى الى الاقتتال .

أجل هذا هو المشهد الذي يتراءى لنا سيما في أوقات الأزمات التي تعصف بالوطن ليكون المواطن ضحية هذه الحماقات التي أودت بنا الى ما نحن عليه من خيبة أمل في هذه الاخفاقات وعدم تحقيق أية انجازات تذكر .

أترانا نعي هذه الحقائق لتكون لنا عبرة فيما آلينا اليه وسط أجواء يحتويها الارهاب والفساد أم ترانا نصفق لمن ظلمنا وسلب حقوقنا !

ان الأمر برمته اجحاف لما يجب أن نكون عليه من عدل وانصاف ، وأن الأمر برمته أيضا هو هدر لمعاني حب الوطن والتفاني لأجله .

ان هذه الخلافات في الواقع زادت من تردي الوطن والتقليل من شأنه والاضرار به .

فهل من وقفة نحسم بها أمورنا ونتجاوز هذه الخلافات غير المجدية والتي تفصح عن جهل وغياب وعي ونكران للحقيقة؟