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الإنتخابات المقبلة.. سيناريوهات حكومة المنتصرين – مازن صاحب

يكثر الحديث في برامج حوارية عن مستقبل عراق ما بعد داعش، وتتمحور اغلب المناقشات ما بين نموذج الإصلاح للخروج من مفاسد المحاصصة ، وبين تلك الضغوط المتوازية بين مطالب الفواعل الاجتماعية في العراق وبين نماذج المصالح الإقليمية والدولية ، تجعل الجميع يقفون على اصبع قدم واحد ، وهم يرتبون اوراقهم لتجسيد مرحلة عراق ما بعد داعش ، سؤال مطروح ونقاش مفتوح ، وحلول بلا صدى امام معضلة بناء نموذج دولة ، كل يريدها كما هي اهدافه الحزبية ، وما بين هذا وذاك تبرز حقيقة تمثيل تلك الدماء الزكية التي قاتلت داعش في اغلبية مريحة من مقاعد مجلس النواب المترقب !

هل تؤجل الانتخابات ام لا؟، وما الفرص المتاحة للعراق في الانتقال الى مصاف الدول المتقدمة اثر مؤتمر المانحين المرتقب في الكويت، ومن أصحاب الأصوات النشاز التي ترفض ذلك؟

ولا اعتقد بان الانتخابات المقبلة عرضة للتأجيل الا اذا نجحت موسكو بإقناع طهران بذلك، فواشنطن على الرغم من مواقف الرئيس ترامب لم تعط أي وفد من الأحزاب السنية وعودا قاطعة بالتأجيل، ومحاولات بعض دوائر واشنطن وبالأخص المخابرات المركزية الأميركية النفوذ من خلال تقارير بعثة الأمم المتحدة لتأكيد على ضرورة التأجيل ، لم تجد نفعا أيضا للأحزاب السنية التي اخذت تواجه حقيقة ان عراق الغد ليس بعراقها الذي تحاصصت نفوذ السلطة فيه مع تكتلات شيعية وكردية ، وذات المعنى امام الأحزاب الكردية التي لم تعد قادرة على تفادي خلافاتها، فانتهى وفدها الى بغداد بظهور جديد لمفهوم الحوار الكردي مع حكومة اتحادية كاملة الصلاحيات ، معضلة لا يستطيع حزب السيد برزاني استيعابها حتى اللحظة.

كما هو حال بعض المناورين على خروج الحكومة المقبلة من معضلة مفاسد المحاصصة ، بالنموذج الجديد سواء جدد للدكتور حيدر العبادي لولاية ثانية ام لم يجدد ، فالفرضيات الدولية المتفق عليها ان تنتهي هذه المحاصصة ، بنموذج جديد للحكومة المجتمعية ، القائمة على عقد من العدالة الدستورية وستكون اول مهمة لمجلس النواب الجديد اعلاناً دستورياً يجدد نظام الحكم البرلماني بصلاحيات متعددة لرئيس الجمهورية، بما فيها ربما صلاحية القائد العام للقوات المسلحة ، وفقا للنموذج اللبناني ، وان يعمل على تشكيل المجلس الاتحادي قبل إقرار تشكيل الحكومة التي ستكون من خارج البرلمان، وبتكليف من الكتلة البرلمانية الكبرى ، امام استحقاقات تشكيل حكومة ظل برلمانية لمراقبة ادائها الوظيفي وفقا لوصفة صندوق النقد الدولي في خصخصة الاقتصاد العراقي ما قبل عام 2020 .

وفي مقابل ميول قادة تشكيلات الحشد الشعبي للوصول الى مقاعد البرلمان بل رغبة قائد منظمة بدر هادي العامري بمقعد رئاسة الوزراء عبر تشكيل عريض من الأحزاب ، يواجه مخاطر نموذج أميركي لتشكيل مجلس ” القرار السيادي” ، مكون من 7-10 شخصيات منها من هو موجود داخل العراق واخرين من سيأتون من الخارج لاستلام وزارات سيادية ، يعاونه مجلس حكماء من 50 شخصية عراقية يدعمهم تحالف إسلامي بقيادة السعودية وموافقة من دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي وظهور عسكري وامني امريكي كبير في العراق مجددا ، فضلا عن معلومات تتداول على مواقع إخبارية عراقية تشير الى ان هناك نية لاسترداد أموال الفساد من 72 شخصية عراقية معروفة يمكن ان تصل الى عشرات المليارات مما نهب في مفاسد المحاصصة وان هناك لجنة قضائية محاسبية أمريكية قد وكلت بهذا الموضوع، يصاحب دخول كبير للشركات الاستثمارية حسب موقف العراق ما بعد الانتخابات المقبلة لتـــــــــــنفيذ وصفة الاصلاح الاقتصادية والسياسية المطلوبة بقـــــــــــوة من صندوق النقد الدولي، السؤال الأبرز : ما هي فرضيات النجاح والفشل ؟؟