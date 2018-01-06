جيش الهوية الوطنية – فلاح المرسومي

نستذكر اليوم بكل معاني الفخر ميلاد جيشنا العراقي البطل ، الجيش الذي ولد من رحم أمة عظيمة في حضارتها وفي قيمها المستوحاة من رسالاتها السماوية ومن مخاضها على أرض بغداد منار الفكر والعلوم باشعاع غطى بنوره أغلب بقاع العالم ، نستذكر الوليد الذي أشرقت بمولده بغداد في اليوم السادس من كانون الثاني عام 1921وكلنا فخر بما يحمله من معانٍ إنسانية في الحب وفي الشجاعة والتضحية والفداء والاخلاص ، ولد مباركاً من الله وهو يحمل إسم من تَجلّت فيه روح النبوة وآل البيت الأطهار ( الإمام موسى الكاظم عليه السلام )

جيش أحبه شعبه الذي هو منه وصار رمزاً للعزة والكرامة جيش الهوية الوطنية فوق كل الميول والاتجاهات فكان لهم على الدوام مصدر أمان وعز وسلام وآخرها تصديه البطولي الرائع مسجلاً فيه أعظم انتصارعلى أعتى غزاة همج وحوش قســـاة ذوي فكـــر ظــلامي هـــم الدواعـــش حتى تهاوى جبروتهم الزائف تحت أقدام الرجال الأبطال لتحرر الأرض ويتحرر الإنسان وذلك في تلاحم بطولي اسطوري شهده العالم كله عسكري وأمني وشـــعبي سجله التاريخ بحروف من نــــور ، مبــــارك لجيشنا ونحن نحتفل به بفرح النصرالغامرفي ذكرى ميـــلاده السابع والتســعين ومبـــارك لكل أم أنجبت بطلاً من أبطاله لا زال اصبعه على زناد بندقيته وآخرين شـــهداء اختارهم الله الى جـــواره في عليين في جنـــات نعيـــم هـــم فيهــــا خــالـــدون .