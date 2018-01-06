التربية تؤهّل 49 متقدّماً لخوض إمتحان أنصاف المتعلمين

ديالى: مرض أنفلونزا الطيور المكتشف لا يشكل خطراً

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى ، احتواء مرض انفلونزا الطيور المكتشف حديثا ، فيما اشارت الى ان المرض لا يشكل خطرا على حياة الانسان.

وقالت رئيس لجنة الصحة في مجلس ديالى نجاة الطائي لـ (الزمان) امس إن (الفرق الصحية البيطرية في ديالى نجحت في احتواء مرض انفلونزا الطيور بعد اكتشاف الاصابة في احد حقول الدواجن قرب ناحية جديدة الشط التابعة لقضاء الخالص) .

واضافت الطائي، ان (دائرة البيطرة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية من خلال اعدام عشرات الاف من الدجاج) ، مؤكدا ان (المرض لا يشكل خطرا على حياة الانسان) .

ومن جانب آخر اعلنت عضو مجلس محافظة ديالى، ايمان عبد الوهاب، نصب محطة كهرباء متنقلة في ناحية كنعان التابعه لقضاء بعقوبة ، مؤكدا ان المحطة وصلت بعد صراع سياسي وعراقيل استمرت 3 سنوات.

وقالت عبدالوهاب لـ (الزمان) ، انه (تم نصب محطة كهرباء متنقلة في ناحية كنعان شرق بعقوبة بعد معاناة منذ عام 2015 وحتى اليوم) ، مشيرة الى انها (ستغذي نحو 55 ألف نسمة بالكهرباء داخل كنعان واطرافها) .

واكدت عبد الوهاب ، ان (المحطة وصلت الى الناحية المذكورة بعد عراقيل استمرت 3 سنوات ناجمة عن صراع سياسي ما بين عدة اطراف وشخصيات سياسية داخل المحافظة للظفر بالمحطة وانجاز نصبها في مناطق اخرى غير ناحية كنعان بالرغم من حاجة الاخيرة اليها) .

تيار كهربائي

واشارت عبدالوهاب، الى ان (هناك محطات كهربائية متنقله اخرى ستصل الى مناطق عدة في المحافظة التي تعاني من تذبذب التيار الكهربائي في الوقت الراهن من اجل سد الجزء الاكبر من حاجة المواطنين الطاقة الكهربائية التي تعتبر الحاجه الرئيسية في كافة مجالات حياتهم العملية والمعيشية) .

على صعيد اخر اعلنت وزارة التربية دخول 49 متقدما لخوض امتحان انصاف المتعلمين في محافظة بغداد تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد أقبال للحصول على شهادة محو الأمية التي تعادل الصف الرابع الابتدائي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة امس أن (قسم محو الامية في تربية الرصافة الاولى اجرى اختبار 32 متقدما لأداء الامتحان الخاص بأنصاف المتعلمين من منتسبي الفوج الثاني لواء 44 في منطقة الشعب وشهدت تربية الكرخ الثانية دخول 17 متقدماً لخوض الامتحان ذاته بعد تدقيق اوراقهم والمستمسكات الثبوتية الخاصة بهم). وأشار البيان الى أن (الاختبارات تجرى في اقسام محو الامية في بغداد والمحافظات من اجل الحصول على شهادة محو الامية المعادلة للصف الرابع الابتدائي).

مشيرا الى (وجود لجان تربوية تشرف على سير تلك الامتحانات وفق القوانين المعمول بها).

من جانب اخر اعلنت الوزارة شمول أربع عشرة مدرسة أخرى موزعة بين مختلف المديريات العامة في بغداد والمحافظات بحملة مدرستنا بيتنا التي أطلقها أقبال والتي تهدف لتأهيل الأبنية المدرسة في مختلف مناطق العراق .

ملاكات تربوية

وتابع البيان ان (الحملة شملت خمس مدارس في محافظة بابل وقد شاركت الملاكات التربوية مع أولياء أمور التلاميذ و الطلبة باعمال الترميم), واضاف ان (الاعمال شملت تأهيل بعض من الصفوف وتجهيزها بالمستلزمات التربوية مع بناء سياج لأحدى تلك المدارس بغية توفير بيئة آمنة للطلبة أما في تربية المثنى فقد تجسدت الاعمال التطوعية في مدارس اليرموك وثانوية التحرير بطلاء الصفوف والادارة وواجهة المدرسة وتأهيل المجموعة الصحية واصلاح زجاج النوافذ والابواب والشبابيك فضلا عن تصليح اكثر من 30 رحلة مدرسية واعادتها للخدمة).

وأشار البيان الى ان (الملاكات في محافظة كربلاء تواصل إعمار مدارسهم من خلال ما قامت به أدارة مدرسة 14 تموز والجليل في صيانة مفاصل أبنيتهم المدرسية بصيانة الاسلاك الكهربائية و أنابيب المياه واصلاح الشبابيك والابواب مع الرحلات الدراسية لها).

واشار البيان الى (وجود ثلاث مدارس أخرى في محافظة ديالى تمثلت أعمالها بصب ساحة مدرستي ابي ذر الغفاري والهلال الخصيب الواقعتين في قضاء الخالص التابع للمحافظة بالإضافة الى تأهيل بناية متوسطة الاخطل للبنين بصورة كاملة).