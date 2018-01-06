دعوة المعنيين إلى تشريع قانون يضمن إستعادة الأموال من الخارج

منتدى يوصي بإبعاد الكتل السياسية عن خطة مكافحة الفساد

بغداد – صباح الخالدي

اوصى منتدى الاعمار العراقي الحكومة بوضع خطة لمكافحة الفساد خارج اطار الكتل السياسية وبإشراف السلطة القضائية , داعيا الى تشريع قانون يضمن استعادة الاموال من الفاسدين المقيمين خارج البلاد.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المجتمعين خلال ندوة نقاشية عقدها المنتدى بشأن مكافحة الفساد القول ان (البرلمان مطالب بوضع القوانين السابقة تحت طائلة النقاش واجراء تعديلات عادلة تتناسب مع قانون سلم الرواتب بالاضافة الى تعديل قانون هيئة النزاهة واعطائها الحق بإكمال اجراءاتها إلى حد الحسم وعدم الاعتماد على التسليم وترك الملفات عالقة فضلا عن ربطها بالقضاء ليكون قرارها جزء من القرار القضائي لايقتصر على الاستدعاء فقط).

تشريع رابط

مشــــددا على (إعادة العمل بمديريـــات الامن الاقتصادي والبيئي والصناعي والمالي التي كانت فاعلة في الحكومات السابقة قبل عام 2003 واقرار تشريع يربط تلك المديريات بالهيئة).

ودعا البيان الى (الاستعانة بفرق دولية وشركات متابعة مالية ومتخصصين بحالات الفساد وتسهيل مهمتهم وعدم الاصغاء لادعاء البعض على أن عمل مثل تلك اللجان في العراق يعد قدحًا للسيادة بالاضافة الى الافادة من تجارب الدول التي عانت من التغييرات السياسية والانعطافات الجوهرية كالمانيا واليابان وتركيا وعدم الاعتماد على الفرق الامريكية والبريطانية بهذا الشأن). واضاف ان (القضاء على الفساد يحتاج الى تثقيف الموظفين بقوانين الدولة واشاعة الوطنية بدلا من الانتماءات الحزبية والطائفية في البلاد فضلا عن اقرار تشريعات تتعلق بالجسد الوظيفي الحكومي وتحديد القدرة الانتاجية كمقياس للتوظيف مع الالتزام بقانون الثواب والعقاب للمقصرين وللمجتهدين).

تنمية مستدامة

مؤكدا انه (لابد من الزام المصارف الاهلية بتطبيق خطة تنمية شاملة تتعلق بالإقراض وفتح عطاءات تسهيل لشرائح الموظفين والطلبة ودعم قطاعات الدولة الابداعية والعلمية وفق قوانين يتم تشريعها من قبل البرلمان وكذلك معالجة نزيف الاموال من العملة الصعبة وتقييد مزاد العملة بقوانين صارمة). وطالب البيان الاستعانة بـ(خبراء محليين غير خاضعين للأحزاب وغير مرتبطين بالحكومة لإبداء الرأي لوقف نزيف العملة الذي يعاني منه العراق ومعالجة الثغرات القانونية التي ينتهزها اصحاب المصارف الاهلية وكذلك دعوة الحكومة الى تقديم دعائم للاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على تصدير النفط فقط وذلك من خلال تفعيل قطاعات الصناعة والسياحة والبحوث العلمية).

موضحا ان (الحكومة مطالبة بتقديم كشوفات واضحة فيما يتعلق بالقروض التي تهدد موازنات البلاد المقبلة وكذلك اعتماد الشفافية في قضية التوظيف وترك التزكيات الحزبية والمحاصصة واعتماد الكفاءة كمبدأ تفضيلي لهذا الغرض).

مقترحا (تشكيل لجنة من القضاء لمفاتحة المتهمين بملفات الفساد أو الاتفاق على اقرار قانون يسهل استعادة تلك الاموال بالتنسيق مع الدول التي يقيمون بها المتهمين بشـــــــبهات الفساد وكذلك العمل على حســـــــــم جميع ملفات الفساد المقدمة من قبل الهيئة فضلا عن مراجعة جميع العقود التي ابرمت منذ عــام 2003 من قبل لجنة متخصصة تابعة للقضاء ومتخصصين امنيين وماليين).

حرب مستعرة

ورأى البيان ان (أن الفساد في العراق يمارس كسلاح في حرب مستعرة بين اصحاب القرار من احزاب وتيارات وشخصيات سياسية أو زعامات , ويختلف عن غيره لانه يقاس بالمليارات وليس بالملايين حيث ان هناك من يتحدث عن الفساد ليس من اجل القضاء عليه وانما من اجل الاطاحة بالطبقة السياسية التي سيطرت على سدة القرار بعد عام 2003 من اجل اعادة الامور الى نصابها) على حد تعبيره.