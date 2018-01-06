التجارة تجهّز نازحي الإنبار بحصص من الرز

الجميلي يناقش مع المحاسبين صعوبات عمل نقابتهم

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع عدد من اعضاء نقابة المحاسبين العراقيين واقع النقابة والصعوبات التي تواجه المحاسبين في عملهم, مؤكدا ان عمل ومهمة المحاسبين تعد اساسا مهما من اسس عمل الرقابة المالية الامر الذي يستدعي العمل على دعم هذه الفئة المهمة على جميع الصعد .،وقال الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة ستبذل جهودها لتوفير البيئة الديمقراطية المناسبة لاجراء الانتخابات المقبلة للنقابة). موجها الدائرة القانونية في الوزارة (باتخاذ الاجراءات والمعالجات المطلوبة لضمان انتخابات نزيهة وعادلة). واوضح البيان ان (اعضاء النقابة طالبوا الجميلي بالتدخل لاصلاح واقع نقابتهم من خلال الاشراف على اجراء الانتخابات المقبلة). على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التابعة لوزارة التجارة عن اجراء دراسة للجدوى الاقتصادية لكافة المقترحات المقدمة لاستثمار الأراضي العائدة لها في بغداد والمحافظات. ونقل البيان عن مدير عام الشركة زهير احمد سلمان خلال ترؤسه الجلسة 19 لمجلس ادارة الشركة انه (تمت مناقشة المواضيع الادارية والمالية والتسويقية التي تخص عمل الشركة ومنها موافقة المجلس على اعادة تأهيل الميازين الجسرية العائدة للشركة في المنافذ الحدودية بأسلوب عقد المشاركة بعد مفاتحة المنافذ الحدودية لغرض استحصال الموافقات الاصولية).

حديد تسليح

واضاف انه (تم كذلك مناقشة موضوع بيع حديد التسليح المتضرر قياس 10 ملمتر واعادة تثمين تأجير قهوة شكر احدى البنايات العائدة الى الشركة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها وتحديد المدة الزمنية للايجار وهي سنتان قابلة للتجديد على ان تنهي اللجنة اعمالها خلال 14 يوما اضافة الى عرض مسودة النظام الداخلي بين كافة الأقسام لغرض إبداء أرائهم ومناقشاتهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها).

وتواصل الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة عملها في استلام الشلب من المسوقين فضلاعن تجهيز نازحي محافظة الانبار بحصص جديدة من الرز الفيتنامي واوضح مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي ان (المراكز التسويقية في محافظة الديوانية واصلت استلام محصول الشلب من الفلاحين والمسوقين للموسم التسويقي الحالي حيث تجاوزت الكميات المستلمة 20 الف طن توزعت بين سايلو شلب الشامية بكمـــــــية بلغت 19218 طنا وسايــــلو شلب الديوانية بكميـــــــــــة 728 طنا ومركز تسويق الامين بكمية 182طنا).

عوائل نازحة

واضاف ان (فرع الشركة في محافظة بابل قام بتجهيز نازحي المحافظة بمادة الرز حيث بلغت الكمية المجهزة 48 طنا وضمن الحصة التموينية حيث تم توزيعها بين العوائل النازحة الموجودة في المحافظة وحسب البيانات الخاصة بتلك العوائل كما باشر الفرع ايضا باستلام وتجهيز الرز الفيتنامي والرز المحلي الى الوكلاء ضمن الحصة التموينية حيث بلغت الكمية المجهزة 6136 طنا).

واشار الخشالي ان (مجرشة ابو صخير الحكومية في محافظة النجف باشرت بتصنيع الشلب العنبر المنتج هذا العام لغرض توزيعه ضمن البطاقة التموينية كما قامت المجرشة ايضا بتصنيع كميات من شلب الياسمين والفرات المحول للمجرشة حيث بلغ اجمالي ماتم تصنيعه 1401 طن).

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