الحج يحدّد منافذ التسجيل على قرعة الأعوام المقبلة

بغداد – قصي منذر

حددت الهيئة العليا للحج والعمرة منافذ تسجيل المواطنين على قرعة الحج الالكترونية للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان امس ان (الهيئة ستفتتح يوم الاحد المقبل منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات لتسجيل المواطنين على قرعة الحج للاعوام الثلاث المقبلة حيث يمكنهم استلام بطاقة التقديم وضوابط وآلية التسجيل).

مشيرا الى انه (يمكن للمواطنين ملء استمارة التقديم بطريقة الكترونية التي سيتم نشر رابطها في الموقع الرسمي للهيئة والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتليكرام وانستكرام لتسجيل اسماؤهم في القرعة الالكترونية التي ستجرى بعد فرز الاستمارات وتدقيقها).

وتابع ان (الهيئة ستنشر قاعدة بيانات مركزية في موقعها الرسمي وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي باسماء المواطنين المتقدمين على القرعة للتأكد من الدخول فيها).

وكانت الهيئة قد قامت بأجراء القرعة التكميلية للعام الجاري للمواطنين المتقدمين على القرعة الماضية . وقال بيان ان (الهيئة اجرت القرعة التكميلية للعام المقبل في مقرها الرئيس في بغداد التي ستجري بين المواطنين المتقدمين على قرعة الحج الماضية فـــــــــي عام 2016).

وكان المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني قد اكد ان اجراء القرعة جاء بعد الانتهاء من تدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمتقدمين للقرعة الماضية. واضاف الكناني ان (الهيئة ستحدد نحو 13 الف مقعد من القرعة الإلكترونية بعد فرز حصص محافظات شمال العراق ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين).

لافتا الى ان (اجراء القرعة سيشرف عليها قضاة من مجلس القضاء الاعلى وبحضور مسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية ووسائل الاعلام والمواطنين), وتابع ان (الهيئة حريصة على ان يأخذ جميع المتقدمين على القرعة حقوقهم بالتساوي بكل حيادية دون مفاضلة او تمييز).

موضحا ان (توزيع مقاعد الحج سيكون حسب النسبة السكانية لكل محافظة وفق البيانات الواردة من وزارة التخطيط).

واكد الكناني ان (الهيئة ستنشر اسماء المتقدمين على القرعة الماضية في الموقع الالكتروني الرسمي والصفحات الرئيسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبإمكان المواطنين الاطلاع عليها دون الحاجة الى مراجعة مكاتبها).