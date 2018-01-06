كل شيئ عكس المطلوب – ظافر قاسم آل نوفة

تورق لي الخلوة في يوم مشمس يكون ربيعه غالبا خريفه بدرجة جيدة ، ومستقرة تحت شجرة كثيرة الأغصان وارفة ظلالها تتسع إلى عشرات الأمتار ، والإزهار حولها محتكرة جميع الألوان وأزكى العطور الفواحة ، مطربا بزقزقة العصافير وتغريد البلابل ولا ضير إذا تخللها هديل الحمام .

متكئا ..مضطجعا ، استسلمت لهجمات النعاس التي بدأت طلائعها تتوافد الواحدة تلو الأخرى حـــتى وقعت الجفون في شراك الفخاخ التي نصبت باحتراف أزلي ، معدودات الدقائق هي التي سجلت في عالم الغيبيات الصغرى ، حاولت جاهدا عودة عملية الإبصار إلى طبيعتها السابقة وبتشويش بعض منها وقعت على مشهد لم تألفه سابقا .

إذا بقط صغير يطارد كلبا كبيرا ويحاول الاقتصاص منه ويأخذ ما كان صيدا له ..

نعم .. قد شــاهدت هذا المقطع في أفلام كارتون الأطفال ولكن في واقعنا لم تســـــجل إلا في بعض ترويض عروض السيرك ، أعطينا الأمر لكف اليد الــــــيمنى كافة الصلاحيات منها ضرب الوجه لكي نفيق من سباتنا ، لكن محـــــاولاتنا باءت بالفشل لأننا كنا في يقظة تامة .

فنــــــحن في زمان كل شــــــــيئ يسير بالمقلوب ، كانت إلام تحفز أبناءها بنجدة الجيران والوقوف معهم في المصائب والأفراح وتزرع الحنان في صدورهم لمعاودة الخالة والعمة والخال والعم وبيت الأقارب ، فماذا جرى اليوم لبعض الأمهات وكثير من الأبناء .

نحن في زمان كل شي يسير مقلوبا ، كانت جسور الأغنياء ممدودة بأصناف الخير إلى بطون الفقراء حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ، فماذا جرى اليوم لبعض الأغنياء فقد أوصلوا أنابيب إلى أوردة الفقراء والتلذذ بطعم ما تبقى من دماء .

نحن في زمان كل شي يسير عكس المطلوب ، كان العدل والأمن تحمي الناس وأموالهم وممتلكاتهم ،فماذا جرى اليوم ، وهل كل شيئ يسير عكس المطلوب حقا ؟