السليمانية تحبط مخططاً إرهابياً تقودة خلية من النساء

منطقة في كردستان تسجّل 40 حالة قتل وإنتحار خلال 2017

السليمانية – الزمان

اعلنت قوات الاسايش في اقليم كردستان عن احباط مخطط ارهابي تقوده خلية جميع اعضائها من النساء.

وبحسب مصدر في اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني فقد اعتقلت قوات الاســـــــــــايش في محافظة السليمانية عددا من الخلايا الارهابية خلال الايام الماضية من بينها مجموعة تابعة لتنظيم داعش جميع اعضائها نساء.

واوضح ان (اسايش السليمانية فتحت تحقيقا مع المعتقلين وتبين ان احدى المجموعات التي تروج لفكر تنظيم داعش الارهابي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي جميع اعضائها من النساء)،

موضحًا ان (هدف الخلية المذكورة كان تشكيل غرفة اعلامية مشتركة).

وكشف عن (تمكن الاسايش في وقت سابق مــــــــــــن اعتقال عدد من الخلايا التابعة لداعش في عدد من المنـــــــــــاطق بالسليمانية)،

مؤكداً ان(عناصر تلك الخلايا كانوا يخططون للقيام باعمال ارهابية)،

موضحًا ان(افراد هذه الخلايا الارهابية كانوا على علاقة واتصال بالخلية النسائية ). وافاد المصدر بتولي ابو عمر مهابادي وابو انس الكركوكي الاشراف على جميع الخلايا التي كانت تخطط للقيام بعمليات تستهدف تدهور الاوضاع الامنية في السليمانية.

تسجيل حالات

من جهة اخرى، أعلنت قيادة شرطة منطقة كرميان عن تسجيلها اكثر من 40 حالة قتل وانتحار واختطاف في 2017.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان الرائد علي جمال قدوري في مؤتمر صحفي الاربعاء (سجلنا العام الماضي 17 حالة قتل عن طريق الخطأ،

وقد شرعنا باتخاذ إجراءات وتدابير لإنهاء هذه الحالة التي اغلبها تحصل داخل المنازل من خلال حصر السلاح بيد الدولة)، مشيراً الى (تسجيل 9 حالات انتحار، و5 حالات قتل عمد، و360 حالة شجار في الأســــــــواق والأماكن العامة و6 سرقات لسيارات و 240 حالة سرقة مختلفة، و16 حالة اختطاف في 2017) ، عازيا سبب ازدياد حالات الاختطاف الى (وفود عدد كبير من النازحين الى المنطقة).

وافاد قدوري بـ(تسجيل 150 حالة سرقة هواتف نقالة وحقائب نسائية، و18 حالة تزوير، و103 حالات تهديد)،

لافتا الى (القبض على 1306 اشخاص بتهم وقضايا مختلفة بالاضافة الى 107 اشخاص لحملهم السلاح من دون رخصة خلال العام الماضي).

وتضم منطقة كرميان أقضية كلار وكفري وجمجمال وخانقين التابعة لمحافظات السليمانية والابيل وديالى.