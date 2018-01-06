مواطن يتبرع بإنشاء مركز صحي في الغدير

كربلاء ترى مشروع خدمة الجباية يقلّل الضائعات

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

أكد مدير كهرباء محافظة كربلاء محمد الحسناوي أن مشروع الخدمة والجباية سيسهم بإنزال الضائعات للقيمة المعتمدة في الوزارة بالأضافة الى توفير الكهرباء للمواطن بنسبة 80 الى 100 بالمئة وهذا ما يغنيه عن مولدة الشارع .

واوضح الحسناوي في تصريح أمس أن ( مشروع الخدمة والجباية لايشكل أي ضرر للمواطن لكون الاسعار ستبقى على حالها وليس للشركة المستثمرة الحق في زيادة سعر التعرفة).

وأضاف أن ( الشركة تتكفل بصيانة شبكات الضغط الواطئ باسرع وقت عند حدوث خلل معين).

مؤكداً أن ( المقاييس التي سيتم اعتمادها هي من مناشئ عالمية حيث توزع وتربط مجاناً للمواطنين). واوضح أن ( هذا المشروع يعد مكسباً مهماً للحكومة والمواطن ايضاً الذي سيحصل على كهرباء مستمرة بنفس الاسعار وكذلك للوزارة التي بإمكانها أن تجمع الضائعات وتوفرها في شراء المستلزمات المطلوبة من حيث تطوير الشبكة التي هي بحاجة الى إدامة فضلاً عن مواكبة التطور العمراني والاستثمارات الكبيرة التي هي بحاجة الى توفر الطاقة الكهربائية كونها تُعد عصب الحياة).

توسيع شبكة

مشيراً الى ان ( المبالغ المستحصلة سنوياً في نسب متفاوتة وحسب الجو ففي فصل الصيف يصل المصروف من الطاقة الكهربائية في المحافظة لشهر آب فقط الى 11 مليار دينار ولكن لم يجن منها سوى 3 مليارات دينار وهي تصرف للرواتب والنقل وتوسيع الشبكات وبذلك تصل الضائعات الى 70 بالمئة ولهذا لاتصل مشاريعنا الى درجة الكمال للسيطرة على زيادة الطلب على الطاقة بالاضافة الى قلة العاملين بسبب خروج العديد منهم للتقاعد هذا العام 2017 ).

من جانب آخر تبرع أحد المواطنين بالمحافظة بإنشاء مركز صحي وردهة طوارئ بمنطقة حي الغدير .

وقال النائب الثاني للمحافظ علي الميالي امس انه ( تم الاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز في مشروع إنشاء المركز الصحي وردهة الطوارئ بمنطقة حي الغدير وبرفقة مدير عام صحة المحافظة صباح الموسوي حيث تم التأكيد على أهمية تذليل المعوقات والعقبات التي تعترض الاداء وزيادة وتيرة العمل وبما تسهم في الاسراع بإنجاز المشروع كونه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين).واضاف أن ( هذا المشروع سيخفف الزخم عن مستشفيات المحافظة بالاضافة الى كونه سيخدم المناطق المجاورة له). مشيراً الى ان ( المشروع الذي بوشر العمل به كان في اواخر شهر نيسان من العام الماضي 2017 وقد تولى القسم الهندسي في الدائرة إعداد التصاميم والمخططات والتعاون الكامل لأنجازه ). ويذكر ان المواطن هيثم نعيم من اهالي المحافظة كان قد تبرع بإنشاء مركز صحي بمنطقة حي الغدير وردهة طوارئ وعلى ارض تبلغ مساحتها 680 متراً مربعاً وان هذا المشروع يضم ردهة طوارئ في الطابق الارضي ويتسع لـ 40 سريراً بينما الطابقان الاول والثاني للمركز الصحي في حين سيكون الطابق الثالث داراً للاطباء والممرضين بالاضافة الى قاعة للمــــــــــحاضرات وغرف للجوانب الادارية وهذا ما سيوفر الخدمات الضرورية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة له في حال انجازه .