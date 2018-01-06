جائزة الفضائح – قاسم حمزة

ليعم الفرح وتنتشر الاعلام وتدق الطبول وللنشر الورود ونعزف الموسيقى ونعلق لافتات الشكر والدعاء وننحر الذبائح والتي مل اكل لحومها لرخص ثمنها ثلاثة ارباع شعب العراق ارقصوا في الشوارع وكبروا بدور العبادة ان يطيل اعمار الساسة الكرام اهل التجربة والعلم والشهادة والذين الوا على انفسهم الا يشبعوا لكي لا ينسوا الجياع من رعيتهم وكما هي سيرة (يوسف -ع -) لما سئل لماذا انت جائع وانت تجلس على خزائن الدنيا قال اخشى ان اشبع وانسى الجياع فلقد كان وجودهم على موقع القرار اثمن ساعات العمر وتجربة تسابق على نقلها والاطلاع عليها كل حكومات العالم ومؤوسسات البحث الدولية لتدريسها بمراكز التجارب والبحوث والدراسات الجامعية وبعد ما يقرب من عقد ونصف من الزمن على تجربتهم الادارية للبلاد والحمد الله اصدرت (مؤسسة الشفافية الدولية) جدولا فيه العراق ياخذ تسلسل رقم (واحد) في جدول الدول الاكثر فسادا في العالم لقد كانت لحظات تاريخية ولا سيما فقد اخذت (بغداد) نفس التسلسل في جدول ا لعواصم التي لا تصلح للسكن وكذلك اعلى نسبة في المنطقة والقارة للمخطوفين والقتل والرقم الاول باعداد النازحين خارج بلدانهم والرقم نفسه باعداد النازحين والمشردين داخل بلدانهم ولكي يتباهى العراقي اكثر بانجازات فلتة العصر سلطته الحاكمة بان عملته قد اصبحت الرقم الاخير ولا يوجد لها اية قيمة في اسواق العالم المالية واصبحنا البلاد الذي انتهت القيمة العلمية عالميا ولم يعترف بالشهادات الصادرة منذ2003 في الدول والجامعات التي كان العراق يتنافس معهم على درجة رصانة واهمية الشهادات وبكل العلوم واحمد الله دولة بلا حدود يدخل من يشاء ويخرج من يشاء ويوميا نكتشف انبوباً لسرقة النفط وي كل مناطق العراق وفي الشمال دولة لايحاسبها احد تستخرج النفط وتسرق من الابار القديمة وتتعاقد كدولة مع العالم وكرقم ومن تصريحات المسؤلين ان (876 مليار دولار) المبالغ الضائعة والمكشوفة بالحسابات فكم هو المخفي هذا جزء يسير من الفضائح المكشوفة وانتظر يا ابن العرا ق الايام القادمة وكل ما يتقرب موعد الانتخابات وسترى ما لا يصدقه العقل عندما يبدأ وقت ( عقارب تاكل عقارب) وعندها وجب ان ياخذ الشعب حقه من هذه الحفنة التابعة والقاتلة والسارقة والتي مسؤولة عن كل المذابح التي حدثت في البلاد وكل حجر قد هدم وكل فرصة قد ضاعت والان هل تعلمون وتسمعون صرخة الشعب ماذا يقول لكم وهو يردد مقطع من قصيدة الشاعر نزار قباني:

متى سترحلون….المسرح انهار على رؤوسكم..والناس في المقاعد يبصقون ويشتمون..متى سترحلون كانت بلادنا لكم دجاجة من بيضها الثمين تاكلون..

على يديكم اصبحت حدودنا من ورق فالف تشكرون..

على يديكم اصبحت بلداننا امراة مباحة فألف ألف تشكرون

متى…………… سترحلون ……. ايها ……. الفاسدون