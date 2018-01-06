التفكير النقدي والتبّين – غلام محمد هايس

يتمحور التفكير النقدي حول طرح الأسئلة المناسبة التي تساعد على تقويم كل من المعنى و الدلالة في الادعاءات والحجج ، بناء هذه المهارات و تطبيقها في حياتنا اليومية يسهل علينا الدليل والحجة و التكيف مع تفكيرنا بحيث نبقى فعالين و متفاعلين في الأوضاع المختلفة ، يستلزم التفكير النقدي منا التراجع خطوات لتمكيننا من رؤية كل الزوايا قبل إصدار الأحكام أو اتخاذ القرارات من خلال تحديد النقاط الاساسية و تحليل مصادر المعلومات و الترجيح بين مختلف انواع الأدلة و جمع كل المعلومات في عملية تفكيرنا المستقل لصياغة وجهة النظر الصحيحة .

هناك شيء واحد من المهم فهمه و هو ان التفكير النقدي لا يعني ان تكون منتقدا وانه اكثر من مجرد إيجاد الأخطاء في مزاعم الآخرين فهذا وحده لا يكفي ليكون لنا تفكير حاد ، ولكي تكون مفكرا نقديا حقيقيا يعني انك مبدع و متأملاً و متكيفاً و تستطيع ان تقيم الأمور و تقرر بنفسك ما هو صحيح و ما هو مناسب و ما ان كنت تمتلك المعلومات الكافية لاتخاذ قرار في اَي موضوع و معناه ان تعتمد على نفسك .

التفكير النقدي أيضا يعني التحلي بحس الاستكشاف و التحفيز وليس فقط حول التعلم ولكن من خلال فحص الحجج و اختيار قدرتها للصمود ، و ان نقوم بانفسنا بترشيح ما يبدو صوابا مما يبدو خطأ ، و باستخدام ذلك نصبح أفضل تفكيرا و اكثر وضوحا .

قال تعالى في الآية السادسة من سورة الحجرات (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) فنلاحظ ان الاية ذكرت الاداة (ان) وهي اداة تستخدم مع قلة وقوع الحدث وكذلك ذكرت الاية النبأ وهو الخبر العظيم للدلالة على ان الفاسق قد عظم الخبر او ان الخبر هو كذب وذكرت الاية التبين وهو ان نعرف الحــــــقيقية وذكر حرف الفاء الذي يفيد السرعة في التحري.

كما اوصت الاية (94) من سورة النساء انه يجب ان نتبين عندما نضرب في سبيل الله فقد ذكرت الاية الحرف اذا وهو للدلالة على شيوع وكثرة العمل وللتأكيد على التبين مع ذكر الحرف فاء للدلاله على السرعة في التبين ،كما ذكرت الاية ان الذي يلقي اليك السلام يجب ان نعامله بالمثل وان لا نشك في إيمانه لغاية اخرى مثل عرض الدنيا وذكرت الاية المقارنة بين هذا الحال والحال السابق المشابه لحال الذي ألقى السلام والتي قد حدثت في السابق ولذلك تم تكرار الفعل فتبينوا ، قال تعالى في الاية الرابعة و التسعون من سورة النساء :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا) ، لذلك يجب ان نستخدم التفكير الصحيح لكل موقف على حدة سواء بالخبر الكاذب من الفاسق وان عظم او الكلام الصحيح في سلام الملقى من المؤمن .