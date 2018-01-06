لماذا ذكر كتاب أخبار القضاة العكيلي؟ – نوزاد حسن

وقعت عيناي على كتاب اخبار القضاة وهو مجلد انيق ضخم،قلبت الكتاب باهتمام كبير وانا اقف في المكتبة.قضيت عشر دقائق لمعرفة اهم موضوعات الكتاب الذي كان مرجعا في اهمية القضاء، ودور القضاة في المجتمع،وما يتعلق بهم من قصص ومواقف انسانية.

وفي الحقيقة اعطاني الكتاب فكرة طريفة وهي ان شخصية القاضي الحقيقية تجمع في نسيجها الروحي شخصية المعلم والرئيس والفنان والمفكر والثائر.لا اعرف لماذا شعرت ان اي قاض يستحق هذا الاسم يضم تحت جلده خمسة اشخاص في جسد واحد.فهو معلم حين نحس برغبته في تعليمنا اهمية دوره،وهو الرئيس الفعلي حين لا يكون خاضعا لاحد،وهو الفنان لانه يحس بمعنى العدل وفرحه،وهو المفكر حين يظل ثابتا على موقفه،وهو الثائر حين لا يتنازل عن اخلاقه وعشقه الفطري للحق.

اعتقد اننا لم نستطع حتى هذه اللحظة ادراك دور القاضي النزيه في حياة مجتمعنا.في الماضي كان القاضي شخصا مميزا.وهناك قصص وردت في التاريخ الاسلامي تعطينا الشعور بالكرامة حين نقرأها او نسمعها.ونتساءل هل حقا يوجد شخص يرفض تولي منصب القضاء فيجلد بسبب رفضه.وانا لا اشك في اننا فقدنا القدرة على تذوق الطاقة الايجابية التي تتمتع بها روح قاض شريف ونزيه يواجه ظلم السلطة له كما روت لنا قصص الماضي البعيد.اقول كل هذا وانا اتساءل الا يحق للقاضي رحيم العكيلي ان يكون احد ابطال كتاب “اخبار القضاة”.وان يضاف للكتاب فصل في سيرته وعدله وافكاره،ونزاهته،ودوره في معهد القضاء ايام تدريسه فيه.؟

اجيب بلا تـــــــردد ان العكيلي بطل من هذا الزمان لكنه بطل في ملابس قاض نزيه يستحق منا كل احترام.