موجة برد غير مسبوقة تمنع الأمريكيين من التجوال

الأنواء تتوقع أمطاراً وثلوجاً على العراق خلال اليومين المقبلين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أفاد مركز الأرصاد الدولي بأن موجةً من الثلوج والأمطار المصحوبة برياح عاتية تتجه من البحر الأبيض المتوسط إلى عدد من الدول الأوروبية،ودول الشرق الاوسط تركيا و إيران والعراق وبلاد الشام وتوقع المركز في بيان امس ان (يكون تأثير موجة الثلوج والأمطار المتوجهة نحو إقليم كردستان سيكون أقل مقارنةً بتركيا، وكذلك الدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط).واضاف من المتوقع وصول هذه الموجة إلى إيران وإقليم كردستان، في العراق اليوم الاحد ، ولكن تأثيرها سيكون أقل من مقارنةً بالدول المذكورة). واوضح البيان ان (المركز يتوقع وصول موجة برد قاسية من البلقان إلى مناطق جولميرك، وان، بدليس،و قارس،و أرزروم، وأردخان جنوب تركيا، بالإضافة إلى مناطق غربي تركيا).من جهتها توقعت دائرة الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كردستان، تساقط الثلوج وهطول الأمطار في مختلف مناطق الإقليم خلال اليومين المقبلين.

رصد زلزالي

فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لسقوط زخات مطر وفي الشمالية غائما ممطرا مع استمرار انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ،وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ).

واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ،وسيكون طقس اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لسقوط زخات مطر وفي الشمالية غائما ممطرا مع استمرار انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ،وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 18 درجة مئوية والصغرى درجتين وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات في المطر 5-7كيلو مترات ).

وعلى الصعيد نفسه اعلن حاكم نيويورك في الولايات المتحدة أندرو كيومو حالة الطوارئ بعد أن ضربت الثلوج الساحل الشرقي.وقال كيومو في تصريح امس ان (حالة الطوارئ تعني أنه ينبغي لك عدم الخروج إلى الشوارع والتجول ما لم يكن ذلك ضروريا لك).

واضاف أن (موجة برد غير مسبوقة تضرب عدة ولايات أمريكية منذ أيام، وبأنها الأكثر برودة وسجلت أرقاما قياسية لم تر أمريكا مثيلا لها منذ نحو 130 عاماً). وضــــــــــرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، منطقـــــــــــة العاصمة اليابانية طوكيو، تبعــــــــــها تحذير صادر من هيئة الأرصاد الوطنية اليابانية، من موجة تسونامي.

وقال بيان امس ان (مركز الزلزال في إقليم محافظة العاصمة، وعلى عمق 80 كيلومترات تحت الأرض ).

واضاف ان ( مركز الزلزال كان على اليابسة، وقـــــــــد شعر بالهزات المواطنون في جميع أنحاء إقليم طوكيو، و16 محافظات مجاورة وسط اليابان ). وعلى الصعيد نفسه قتلت سائحة من جنوب افريقيا واصيب 12 شخصا آخر بجروح في تحطم منطاد بالقرب من الاقصر في جنوب مصربسبب الظروف المناخية السيئة . وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية في تصريح امس ان ( المنطاد ينقل نحو 20 شخصا من بينهم سياح عند وقوع الحادث وهو الثاني من نوعه في منطقة الاقصر في غضون خمس سنوات تقريبا),

واضاف ان (البالون تعرض لدوامة هوائية أدت إلى سقوطه في منطقة بغرب المدينة، قرب الطريق الصحراوى الجديد، ما أدى لمصرع سائحة وإصابة 12 آخرين من مستقلي البالون).ويذكر ان مصر تشهد موجة من الطقس السيئ على كافة أنحاء البلاد أدت لإغلاق 6 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية).