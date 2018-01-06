الرافدين يخفف شروط منح قرض الخمسين مليوناً

خبير لـ (الزمان): ندعو الحكومة إلى توزيع الأراضي بين المواطنين

بغداد- شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان خطوة مصرف الرافدين في تخفيف شروط قرض السكن 50 مليون دينارفيه جوانب ايجابية وسلبية . مشيرا الى ان هذه القروض تكون اكثر فائدة ايضا لو كانت هناك مبادرة من الحكومة بتوزيع قطع اراضي بين المواطنين .

وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (المصرف قام بتخفيف شروط منح القرض حيث شمل منحه لقطعة ارض سكنية بمساحة 50 مترا وان يكون مبنيا لهيكل الطابق الثاني وهي كقاعدة عامة يعني بها المصرف رمي كتلة نقدية في السوق يعد امر جيد لانه يعمل على تحريك السوق الجامد وتشغيل اياد عاملة وفق فوائد يجنيها الصرف والمستفيد من القرض ).

متابعا ان (هذا القرض لو كان مطلقا في وقت على افتراض الحكومة وزعت اراضي سكنية في منطقة مخططة لان تشجيع تقطيع القطع من الاراضي السكنية الى 50 مترا لا يعد امرا جيدا بالنسبة للتخطيط العمراني للمدن كونه سيؤثر على الخدمات البلدية وحتى المدارس والمستشفيات لان كل منطقة سكنية قسمت فيها الخدمات بين عدد القطع السكنية الموجودة فيها بينما لو قطعت الى اكثر من قطعة سيؤثر وبشكل واضح على التخطيط العمراني للمنطقة وتأثيره سيكون سلبيا ).

واضح الامين ان (القرض سيكون اكثر فائدة للمجتمع في حال لو تزامن مع وجود مبادرة من الحكومة بتوزيع قطع اراضي سكنية في مناطق اخرى ).

تحريك السوق

مشيرا الى ان (القرض على الرغم من اهميته في تحريك السوق ومساعدة المواطنين الا ان هناك سلبيات فيه من بينها تشجيع المواطنين على تقطيع الاراضي السكنية الى عدة قطع والضغط على خدمات البلدية والتاثير على التخطيط العمراني ). وأعلن المصرف عن قبول الهيكل المسقف في منح قرض 50 مليون دينار للمواطنين لأغراض البناء في قطعة ارض لاتقل مساحتها عن 50 مترا. وقال بيان للمصرف امس انه (الغرض التخفيف عن كاهل المواطنين وتبسيط إجراءات منح القرض تقرر قبول الهيكل المسقف للطابق الثاني والاختصار على منحه الدفعة الثانية والثالثة فقط),وأضاف انه (تقرر قبول قطعة أرض من الدار الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار دار سكن وبعد وصول مرحلة البناء الى مرحلة الرباط وإجراء الكشف من قبل لجنة الكشف عن قطعة الارض),وأكد البيان ( ضرورة وصول ذلك الإجراء من مرحلة البناء الى إكمال الرباط والاعتذار عن أقل من ذلك). الى ذلك باشرت هيئة التقاعد الوطنية دفع رواتب المتقاعدين العسكريين لدفعة كانون الثاني 2018 من خلال مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة وشركة البطاقة الذكية.

وذكر بيان للهيئة امس انه (بإمكان المتقاعدين حاملي البطاقة الذكية كي كارد مراجعة مراكز الصرف لاستلام رواتبهم وبإمكان متقاعدي الصرف اليدوي مراجعة فروع المصارف لإستلام رواتبهم حسب أيام الصرف).