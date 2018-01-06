رصاصة طائشة – همسة السامرائي

في القرن الواحد والعشرون تحديداً شهدنا تطوراً حضارياً ومعرفياً وثقافياً وفكرياً في الدول كافة إلا دولة واحدة تكاد تخلو من كل تلك المظاهر مع العلم إنها حذت حذو الدول المجاورة لها ، لابل كانت تعتبر في أوج حضارتها لتأريخها الحافل بالأنجازات القيمة التي لايتسع المكان لذكرها وفي جميع الميادين على الصعيد الفكري لدينا من المفكرين مايسد عين الشمس ، كذلك من الأدباء والمــــــــثقفين عموما نمتلك شريحة مهمة تم تهميشها .!

بالتالي برزت الطبقات البسيطة التي لاتملك الوعي والثقافة والإدراك الكافي للمساهمة بأزدهار البلد ، لابل أصبحت تجرف كل أثر جميل يمتلكه أفراد الشعب العراقي بتشويه سمعته عن طريق الأفعال المشينة التي يقوم بها بعض المتطرفين دون إدراك لما يخلفونه بأفعالهم غير المحكمة.

مامعنى أن نقلب أفراحنا أحزاناً ..؟ وبأيدينا دون تدخل الأرهاب في قتلنا كما حدث وسبق أن شهده معظم أبناء الشعب العراقي ،، الآن وبعد تحرير محافظات العراق المغتصبة نشهد قتلاً متعمداً لأفراد هذا الشعب أكيد الحالة متكررة وموجودة قديما أيضا لكنها أخذت تتسع أكثر وفي جميع المناسبات سواء كانت المناسبة فرحاً أم حزناً وأحيانا كثيرة مشادات عشائرية ليقع ضحيتها شباب وأطفال ،،اليوم مثلا فاز المنتخب العراقي نعم هي مناسبة مفرحة لكن ليس بالضرورة أن تطلق العيارات النارية لكي يسقط العشرات من أفراد الشعب مظاهر الفرح متعددة لكن ليست بحمل السلاح .

هل أصبح السلاح لعبة بيد كل من هب ودب ليقتل الأبرياء دون سابق إنــــــــــذار، ففي كل الحالات حمل السلاح مذموم ، الافي حالة واحدة والكل يعلم متى وكيف؟ غيــــــــــاب الوعي والحكمة ومخافة الله في الناس سبب أساسي لمايقوم به البعض ومن منظور شخصي لاأرى حــــــــــمل السلاح وإطلاق العيارات النارية في أي مناسبة أمراً متحضراً، بالعكس تماما فهو يعـــــــــــكس مدى رجعية وتخلف الشخــــــــص الذي قام بهذا العمل،الشعوب أين أصبحت ونحن مازلنا ننحدر بمستوانا ولانستطيع أن نرتقي بأنفسنا مع إحترامي لكل عرق وعشيرة وعائلة في هذا البلد .

لا أخص بالذكر محافظة معينة أو مدينة معينة بل الموضوع يشمل العراق من شماله الى جنوبه ، فمنذ فترة لاتعد بالبعيدة في إحدى محافظات العراق شوهد إطلاق عيارات نارية نتيجة نزاع بين عشيرتين مما أودى بحياة عدد من الأفراد ومن كلا الطرفين والسبب هو حمل السلاح .

كما وأن العديد من الأمور التي أصبحت لافته للأنتباه إن شباب اليوم أصبح يحمل حتى السلاح الخـــــــــفيف أثناء خروجه من منزله البعض كي يحمي نفسه من أي أعتداء يوجه له والبعض أصبح يحمـــــــــــله مشاغبتا وإستهتارا لما يقوم به من أعمال مخزية بحق غيره من الشباب ولاألتمس بذلك عذرا لأي من الطرفين.

لكني أعتب على الجهات المختصة التي أتاحت كل الفرص أمامهم للعبث بحياة الآخرين ،، ماذنب الأطفال الذين سقطوا ضحية رصاصة طائشة من البعض ؟

أصبحنا لاندرك من هو عدونا من صديقنا !! فحين يصل بنا الحال الى ماوصلنا اليه لاداعي أن نلقي اللوم على أي تدخلات سافــــــــــرة إجتاحت بلادنا فــــــــكل ماجرى لنا ومايجـــــــــــري من صنع أيدينا ، أصبحنا لانرأف ببعضنا البعض ولانـــــــــهتم لماينجم فيما بعد من جراء أفعالنا ،، غياب الوعي وغياب الضمير شيء مؤســــــــــف نعاصره اليوم مـــــــــــن خلال مانشهد من أحداث ووقائع .

لا أعلم إن كـــــــــــنا قد خلقنـــــــــا بؤســــــــــاء أم إن البؤس أصبح يحيــــطنا من كل حدب وصوب بسبب عدم حكمتنا في أفعالنا .