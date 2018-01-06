أهلا 2018 – حسين علي الحمداني

تشطب آخر رقم في التقويم وتدرك لحظتها فقط أن عاماً كاملاً شطبته من حياتك و تمر أمام مخيلتك أحداث (365) يوماً بتفاصيلها المملة والمتشابهة لحظات فرح قليلة و مشاهد مؤلمة سعة مخيلتك وأخرى سقطت فيها دموعك كمطر كانون !تتساءل هل كان العام جديراً أن تخزنه في ذاكرتك؟ش

وتدرك بأنه كان عاما ومضى،وذاكرتك إمتلآت على آخرها بيوميات هذا العام الذي تقف أنت اليوم عند حافاته النهائية متوسلا إياه أن يرحل ليمنحنا شمس عام جديد لعله يكون أحسن وأفضل وأكثر سعادة وأقل حزنا.

تعيد من جديد قراءة تفاصيل عام تستذكر عدد مرات الفرح ومعها تحصي على أصابع يديك كل الذين سقطت دموعك لأجلهم فتجد إن أصابع يديك لا تكفي وحتى دموعك لا تكفي فتخصم أيام الفرح من أيام الحزن و تكتشف عجز ميزان العام الماضي،لا فائض من الفرح فيه،وتضخم كبير في أيام الحزن والتشويش والذهن الشارد بعيدا حيث المتاهات التي غاصت بها ذاكرتنا التي لم يمنحها البعض سوى الألم وكانوا بخلاء في إيقونات الفرح المتسرب إلينا من بين أصابع ألأزمات المتتالية.

تمنيت أن لا أرتكب مثل هذه الحماقة في مراجعة (حسابات) عام مضى لأنني في هذه اللحظة فقط أدركت إن في جعبتي أحلاماً مؤجلة للعام القادم وأدركت نهاية العام وأنا أشطب آخر أيامه وأنظر بحسرة لتلك الأحلام التي رُحلت لعامٍ قادم.

أنظر إلى ورقة التقويم للعام الجــــــــديد لقد اكتشفت إنه ليس مهماً ما حدث العام الماضي وليس مهماً ما لم تعمل على تحقيقه في الماضي المهم إنك لازلـــــــــت قادرا على إن تحلم بوطن مشبع بالشمس ورائحة الأطفال وطن يحلم بغدٍ خالٍ من التفخيخ والأحزمة الناسفة ورائحة البارود الممزوج بالدم،وطن تغادره ألأزمات أو هو يغادرها.

عام جديد لن نركن فيه أحلامنا لأعوامٍ أُخرى وسننفض الغبار عن أحلام الأعوام السابقة ونسبق الزمان والمكان ومع كل الذين غادرونا مجبرين،سنوقد شمعة العام الجديد وإياهم ننشد لهذا الوطن الذي هو سيد كل التقاويم .

التفاؤل يرتسم أمامي وأنا أعلق تقــــــــــويم عام جديد سيحمل إلينا نحن أحفاد دجلة وأبناء النـــــــــخيل الفرح والزهو وعبق الحياة وعلينا جميعاً أن نهيء ذاكرتنا لخزن أفراح العام الجديد التي لن تبــــــــــخل أيامه أن تمنحــــــــــــنا إياها وعلــــــــــينا جـــــــــــميعا أن نفتح إيقونة العام الجديد بتفاؤل ونستقبل شمسه ألأولى بخيوط الفرح الذي ننتــــظره ليمنحنا فرصة أن نحقق أحلامنا التي غطاها تراب الأزمنة لكنها لن تصدأ، لأن الأحلام العراقية تبقى تحتفظ ببريقها لأن معدنها أرواحنا .. والروح لا تصدأ أبدا .

تعالوا نتفاءل بهذا العام الجديد. لا نعبس بوجهه كما اعتدنا بداية كل عام ، لقد أدركت بأننـــــــــا كلما عبسنا بوجه الأعوام تركتنا نعيش متاهات كبيرة وكثيرة،أبتسم للعام الجديد فسيبتم لك هو الآخر.