ديالى تعلن وصول لقاحات لعلاج مرض حبة بغدا

د ديالى – سلام عبد الشمري

أعلنت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى، عن وصول لقاحات كافية لعلاج خمسة الاف مصاب بمرض حبة بغداد، فيما اكدت بدء خطوات تأسيس خزين إستراتيجي من لقاحات المرض استعدادا لاي طارئ. وقالت رئيس اللجنة نجاة الطائي في تصريح امس إن (جهودنا مع وزارة الصحة عن طريق صحة المحافظة اثمرت عن ارسال كميات جيدة من اللقاحات ضد المرض من حصة عدة محافظات وتحويلها فورا الى بعقوبة مركز المحافظة لمواجهة انتشار المرض مؤخرا في بعض المدن والقصبات والقرى الزراعية). واضافت الطائي، ان (اللقاحات التي وصلت كافية لمعالجة خمسة الاف مصاب بالمرض وهي كمية مناسبة من اجل احتواء المرض في كل مناطق المحافظة دون استثناء ومنها ناحية العظيم التابعة للمحافظة التي سجلت اعلى المعدلات), واشارت الطائي، الى ان (اللقاحات الفائضة عن الحاجة بعد اكمال معالجة المرضى سيتم تحويلها الى خزين إستراتيجي في صحة المحافظة بدأ تأسيسها لحالات الطوارئ عن ظهور اي اصابات جديدة في اي منطقة داخل المحافظة)، موضحة ان (احتواء المرض سيتم خلال ايام معدودة بعد نشر المزيد من فرق الصحية).وكانت مناطق واسعة من المحافظة شهدت انتشارا غير المسبوق للمرض في الاسابيع الماضية .