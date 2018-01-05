الانواء الجوية تتوقع موجة جفاف مقبلة على المنطقة العربية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع المنبئ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التبعة لوزارة النقل صادق عطية، اجتياح موجة جاف على عموم الجزيرة العربية وبلاد الشام.وقال عطية في كلمة نشرها على صفحة التواصل الاجتماعي اليوم ان( موجة الجفاف الحالية لم تقتصر على العراق ومنطقة الخليج فقط ، حيث توضح خرائط تطرف الأمطار إنخفاضها عن المعدل العام بشكل كبير على عموم الجزيرة العربية وبلاد الشام، أي أنها موجة جفاف عامة),وأشار الى انه( من المتوقع تحسن فرص الامطار على شمال العراق وشرق المتوسط في الشهر الحالي، ولا أحداث مهمة في باقي مدن العراق والجزيرة العربية).