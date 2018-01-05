مجلس الوزراء يدعو نحو 70 دولة لمؤتمر المانحين في الكويت

بغداد – داليا احمد

اعلنت الحكومة عن جهود التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة أكثر من 70 دولة الى مؤتمر المانحين المزمع عقده في دولة الكويت في شباط المقبل. وقال الامين العام لمجلس الوزراء رئيس الفريق للاعداد للمؤتمر مهدي العلاق في تصريح امس ان (من حيث المبدأ لن يقل عدد الدول التي ستدعى الى المؤتمر عن 70 دولة من الاشقاء العرب والاصدقاء في اوروبا وامريكا واسيا ونتوقع ان تكون المشاركة كبيرة في المؤتمر وان بغداد والكويت اتفقتا على ان تكون الدعوات على المستوى الوزاري) ,مرجحا (الانتهاء من وضع أسماء الدول المدعوة الاسبوع المقبل), واشار الى ان (المؤتمر سيشهد كذلك حضورا مميزا للعديد من المنظمات العربية والدولية ومنها منظمات الامم المتحدة بجميع اختصاصاتها واخرى من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي الذي يعد شريكا في الاعداد للمؤتمر بالاضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية),و اوضح العلاق ان (المنظمات التنموية الدولية والاقليمية ستكون حاضرة هي الاخرى في المؤتمر فضلا عن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني والتي ستنخرط في المحور المخصص لبحث العمليات الانسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة وسبل دعم عمليات المصالحة المجتمعية).ومن المقرر ان يعقد مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق في الكويت في النصف الاول من شباط المقبل بهدف حشد الدعم لاعادة اعمار المدن المحررة من داعش وان الحكومة قدرت حجم الاضرار للبنى التحتية في المحافظات المحررة بما لا يقل عن 100 مليار دولار.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن الثلاثاء الماضية عن ان الوثيقة الوطنية لإعمار العراق لمدة عشر سنوات بكلفة مئة مليار دولار مؤكداً ان عملية الاعمار ستشمل كافة المحافظات وليست المتضررة فقط.