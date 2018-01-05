السعودية وايران في العراق

فاتح عبد السلام

سمعتُ وقرأتُ وعايشت في ثلاثة أشهر، الكثير ممّا له صلة بالتقارب السعودي العراقي، وباب الاستثمار الواعد الذي تتطلع السعودية ،ربّما قبل العراق لولوجه ، بعد قطيعة طويلة ، بات يلزمها مرحلة تأسيس لكل شيء . أي مقادير ومناسيب في العلاقات يمكن قياسها بالقلم والورقة بين البلدين ، لكن ذلك لا يعني الكثير ،إذا لم تتحسن العلاقات السعودية الايرانية. كما إنّ العراق المفترض انه يفيد من العلاقات المهمة بين طهران والرياض ،لا يمتلك مؤهلات القيام بمساع حميدة بينهما لتخفيف التوتر بالرغم من سماعنا تصريحات تصب في هذا الاتجاه ، في حين إنّ الواقع شيء آخر تماماً . أية حكومة مستقبلية ناجحة للعراق ،يجب أن تكون حريصة وقادرة في الوقت ذاته على نماء العلاقات الاستراتيجية مع ايران والسعودية وإفهام هذين البلدين المتنازعين دوماً ، إنّ مصلحة العراق فوق أية مصالح اقليمية .

هذا الأمر المهم والصعب لايتحقق إلاّ حين تكون جميع أدوات الحكم في العراق تخطيطاً وتنفيذاً تحت نور رؤية عراقية متحقق فيها الاجماع الوطني بكل أطيافه . ياترى لو تحقق للعراقيين شرطهم الوطني في التعامل على وفق الاستراتيجية البنائية للمستقبل ، هل تقبل ايران والسعودية واقع التعايش بينهما في اطار مصالح العراق من دون خروج التنافس من الدائرة المعقولة الى الميدان المنفلت ؟. دارت على العراق كل الدوائر ،واشتركت جميع دول المنطقة في تعميق جراحه وجرّه أكثر من مرّة نحو حافة الهاوية ، ولم يعد هناك احتمال واحد لكي يقبل أي عراقي يأتي للسلطة يوماً أن تتكرر مآسي الماضي القريب المغزولة بأصابع الجوار المتصارع . ثمّة مفاهيم مغلوطة ترسخت سنة بعد أخرى في عقول دول جوار العراق ، تلتقي عند فكرة إنّ من الممكن تقديم مصالح الدول على المصلحة العراقية. هل نشهد في هذه السنوات الأربع المقبلة أمل في تصحيح تلك المفاهيم من خلال إظهار مواقف عراقية جديدة ؟

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح عبد السلام

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