عقار لمعالجة العمى سعره خيالي 

واشنطن- الزمان : أعلنت مختبرات سبارك ثيرابيتكس الأمريكية، نجاحها في طرح علاج جيني فريد من نوعه، لأمراض العمى، الوراثي، وحصولها على ترخيص إدارة الأغذية والصحة، لعلاج أحد انواع العمى النادرة التي تصيب حوالي ألفي أمريكي في العام. وقالت الشركة إنها نجحت في وضع علاج من جرعة واحدة، لحالة نادرة من أمراض العيون التي تنتهي إلى العمى، بسبب تدهور جيني خاص، على مستوى الجينة المعروفة باسم أر بي إي 65، المسؤولة عن عمل بؤبؤ العين. وأوضحت الشركة أن العقار الجديد، لاكستورنا، أثبت فعالية وكفاءةً عالية في التجارب المخبرية، بعد استعادة أكثر من 93% من الحالات بصرها كلياً أو جزئياً، بمجرد الحصول على الدواء مرةً واحدةً. ويبلغ سعر العقار الخارق، 850 ألف دولار للجرعة الواحدة.