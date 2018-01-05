أطباء ألمان يوصون بقياس ضغط دم الأطفال البدناء

سجلات خاصة للصداع تساعد في العلاج

برلين – الزمان

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين بقياس ضغط الدم بانتظام لدى طفلهم البدين، وذلك لاكتشاف إصابته بارتفاع ضغط الدم والخضوع للعلاج في الوقت المناسب. وتعد المانيا من اكثر الدول المتقدمة عناية بصحة الطفل والأم معاً . وأوضحت أن ارتفاع ضغط الدم قد يُلحق أضراراً بالأوعية الدموية للطفل، مما يرفع خطر إصابته بسكتة دماغية، كما أنه قد يؤذي بعض أعضاء الجسم مثل الكلى. ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي مواجهة ارتفاع ضغط الدم لدى الطفل بإتباع أسلوب حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والتغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من الملح والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة. وفي المانيا ايضاً ، قالت مؤسسة «علاج الصداع» الألمانية إن السجل اليومي يمثل أداة جيدة لتحديد سبب الصداع، موضحة أنه يتم في هذا السجل تدوين طبيعة الصداع ودرجة شدته ومدته والمؤثرات، التي أدت إليه، مما يساعد الطبيب على تشخيص نوع الصداع وسببه. وأوضحت أن الصداع ينقسم إلى نوعين رئيسيين، ألا وهما الصداع الأساسي، وفيه يكون الألم نفسه هو المرض، ولم يحدد العلماء سببه بعد. أما النوع الثاني فهو الألم الثانوي، والذي يكون عرضا مصاحباً لأحد الأمراض. وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن محاربة الصداع بشكل طبيعي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة بانتظام، بمعدل مرتين أسبوعياً لمدة ساعة في المرة الواحدة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الاسترخاء لمدة 15 دقيقة يومياً.