تطبيقات لألعاب الأطفال باب واسع للتجسس على هاتفك 

نيويورك – الزمان

تبدو للوهلة الأولى تطبيقات الألعاب مثل «Pool 3D» و «Beer Pong: Trickshot» و «Real Bowling Strike 10 Pin» وكذلك «اHoney Quest» غير ضارة، بل على العكس مفيدة، فهي مصممة للأطفال، تقدم لهم مهاماَ بسيطة ورسومات غرافية جميلة. ولكن! تستطيع هذه التطبيقات بعد تحميلها على الهاتف رصد الإعلانات والبرامج التلفزيونية التي يشاهدها المستخدم على شاشة التلفزيون، حتى عندما تكون اللعبة لاتعمل والهاتف مغلق، بحسب تقرير نُشر على موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. إضافة إلى ذلك، فهذه الألعاب قادرة على تتبع البرامج التلفزيونية المفضلة لدى المستخدم، فضلاً عن عدد المرات التي يشاهد فيها الإعلانات. وتستخدم هذه الألعاب برامج شركة Alphonso الناشئة بحسب ما أورده تقرير نيويورك تايمز، إذ يمكنها بعد تحميل الألعاب على الهاتف الذكي جمع بيانات المستخدمين أثناء مشاهدتهم للتلفزيون فيما يتم تقديم البيانات المجمعة لشركات الإعلانات والتسويق. وتتم عملية التجسس عبر ميكروفون الهاتف الذكي، حيث يتم رصد ما يشاهده المستخدم على شاشة التلفزيون عن طريق تحديد الإشارات الصوتية للإعلانات والبرامج التلفزيونية. ويشير التقرير إلى أن الغرض من هذا التجسس، هو استهداف المستخدم بالإعلانات التي نالت اهتمامه وتركيزه، أثناء مشاهدته للإعلانات والبرامج التلفزيونية .

وهكذا، فإن هذه المعلومات، تؤثر على الشرائط الإعلانية التي يراها المستخدم على شاشة هاتفه في الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب نفس المصدر يملك متجر «غوغل بلاي» قرابة 250 لعبة وكذلك متجر أبل أيضاً يستخدم برامج الشركة المذكورة.

وأشارت Alphonso إلى أن تطبيقاتها لاتقوم بتسجيل المحادثات، وأضافت أن إمكانيات البرامج مذكورة في سياسة الخصوصية والتي يوافق عليها المستخدم أثناء تحميل الألعاب.

وأفادت الشركة أن المستخدم يوافق على طلب البرنامج بالوصول والتحكم بميكروفون الهاتف الذكي وكذلك تحديد مكان تواجده وذلك في أول مرة يتم تشغيل فيه البرنامج.