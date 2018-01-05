تظاهرات موالية في أربعين تجمعاً داخل طهران وعقوبات أمريكية تصاحب جلسة مجلس الأمن

نيويورك- موسكو – طهران – الزمان

نظم المؤيدون للنظام في إيران الجمعة تظاهرات جديدة دعما للحكومة بعد الحركة الاحتجاجية ضد الضائقة الاقتصادية والسلطة والتي تخللتها أعمال عنف. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن «تظاهرات ستجري بعد صلاة الجمعة في أربعين موقعا بمحافظة طهران». وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا بطلب من واشنطن لمناقشة موجة التظاهرات التي انطلقت في إيران في 28 كانون الاول/ديسمبر. وقدمت الولايات المتحدة الخميس طلبا رسميا لعقد هذا الاجتماع الطارئ لكن روسيا وبعض أعضاء المجلس الآخرين لم يروا من الضروري أن تجري مناقشة الحركة الاحتجاجية في إيران في مجلس الأمن، بحسب ما أوضح دبلوماسيون. وانتقدت روسيا الضغوط التي تمارسها واشنطن للحض على مناقشة موضوع إيران في مجلس الأمن ولم يتضح ما إذا كان أعضاء آخرون في المجلس سيدفعون في اتجاه تصويت إجرائي يحول دون عقد الاجتماع.

و خرجت تظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني في انحاء طهران الجمعة في ظل سعي السلطات إلى اخماد حركة الاحتجاج التي انطلقت آخر الشهر الماضي، في حين فرضت واشنطن عقوبات جديدة على ايران ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. من جهتها، فرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات ايرانية اتهمتها بالمشاركة في برنامج الصواريخ البالستية الايراني في خطوة ربطتها بالاحتجاجات. وسجل تواجد كثيف للشرطة في شوارع طهران رغم عدم ورود تقارير عن خروج احتجاجات جديدة ليل الخميس الجمعة. وخرجت تظاهرات احتجاجية محدودة في بعض المحافظات مساء الخميس، بحسب مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لم يكن من الممكن التثبت من صحتها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة طلبت من السكان إرسال صور ومقاطع مسجلة لـ»مثيري الشغب» والتعريف عن عدد من المشتبه بهم الذين التقطت عدسات الكاميرات صورا لهم.

واتهم أنصار الرئيس الايراني حسن روحاني خصومه المحافظين بتأجيج النقمة على الأوضاع الاقتصادية والتي خرجت سريعا عن السيطرة ووقعت خلالها هجمات على قوات الأمن والمباني الحكومية ورموز النظام الإسلامي.

وحذرت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي قبيل الاجتماع من إمكانية تحول الاحتجاجات في ايران إلى نزاع شبيه بما حصل في سوريا.

وانتقدت روسيا الولايات المتحدة لدعوتها إلى الاجتماع فيما لم يتضح بعد إن كانت دول أعضاء أخرى في المجلس ستصوت لمنع انعقاده.

من جهته، اتهم المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري الولايات المتحدة واسرائيل والسعودية بتدبير مؤامرة ضد بلاده منذ أربع سنوات. وقال منتظري في تصريحات لوكالة «ايسنا» ان «المهندس الرئيسي لهذه الخطة هو مايكل داندريا»، في إشارة إلى المسؤول المكلف الشؤون الايرانية في «سي آي ايه».

من جهته، شكر القائد العام للجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي قوات الأمن لـ»اخمادها نيران الفتنة».

وأشار وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أن 42 ألف شخص شاركوا في موجة الاضطرابات في انحاء البلاد. وكان قائد الحرس الثوري تحدث عن انخراط 15 ألف شخص في القلاقل. لكن الأرقام لا تزال أقل بكثير من الأعداد التي خرجت إلى الشوارع في آخر موجة احتجاجات كبيرة عام 2009 عندما شارك مئات الآلاف.