إردوغان في باريس: تعبنا من انتظار الانضمام الى الاتحاد الأوروبي

باريس- الزمان

قال الرئيس التركي رجب اردوغان الجمعة في باريس ان تركيا «تعبت» من انتظار انضمام محتمل للاتحاد الاوروبي، وذلك اثر اجتماعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعتبر ان الوضع الحالي لا يساعد على التقدم بهذا الاتجاه. واضاف اردوغان «لا يمكن ان نستجدي بشكل دائم الدخول للاتحاد الاوروبي» وذلك مع استمرار تجميد مفاوضات انضمام انقرة للاتحاد. واعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة ان «التطورات الاخيرة» في تركيا في مجال حقوق الانسان تبعد تماما حصول اي «تقدم» في مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس التركي رجب اطيب اردوغان في ختام لقاء جمعهما في العاصمة الفرنسية «بالنسبة الى العلاقة مع الاتحاد الاوروبي، من الواضح ان التطورات الاخيرة والخيارات، لا تتيح تحقيق اي تقدم في العملية القائمة» للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.