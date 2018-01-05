العدل يستحث دوائر في المحافظات لانجار المعاملات

بغداد – شيماء

عادل قررت وزارة العدل تنفيذ خطة شاملة لتقويم طلبات الحكومات المحلية الخاصة بفتح واستحداث دوائر عدلية في المحافظات بما في ذلك الدوام المسائي.وقال الوزير حيدر الزاملي،في بيان امس خلال لقائه محافظ واسط محمود عبد الرضا ملا طلال أن (الوزارة وضعت خطة عمل لفتح دوائر عدلية لسد احتياج المواطنين وتكون الاولوية للمناطق ذات الزخم السكاني العالي في المحافظات),واضاف أن( محددات الموازنة المالية اثرت وبشكل كبير على الجانب الاستثماري لمشاريع الوزارة الامر الذي يتطلب تضافر الجهود مع الحكومة المحلية لتوفير متطلبات العمل من قطع اراضي او ابنية لاشغالها كدوائر عدلية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين في عموم المحافظات), وتابع البيان ان ( ملا طلال ابدى استعداده للتعاون مع الوزارة لتوفير متطلبات العمل من ابنية ومستلزمات اخرى من اجل افتتاح الدوائر العدلية في اقضية ونواحي المحافظة بهدف تحقيق سرعة الانجاز وتخفيف الزخم على الدوائر العدلية الرئيسة في مركز المحافظة وبالاخص مع تزايد اعداد المواطنين ما يتطلب توفير الخدمات العدلية لهم ضمن الرقعة الجغرافية لمناطق سكناهم).