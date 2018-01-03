علامات جديدة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل 

بغداد – كريم عبد زاير

تترقب بغداد وصول وفد من اقليم كردستان للمباشرة في حوار اولي قبل المحاذثات النهائية لحل الازمة والتي لم يعلن عن توقيتها حتى الان . فيما أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن «الإشكاليات مع إقليم كوردستان بدأت بالحل، من خلال حوارات تهيئ الأرضية لإجراء حوار أوسع»، مشيراً إلى أن «الأيام القليلة القادمة ستشهد حضور وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد لغرض لبحث بعض الملفات الأساسية». وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إن «الملاحظات المقدمة من النواب الكورد والكتل البرلمانية الأخرى تدخل في صميم قانون الموازنة، وبحاجة إلى استجابة». وأضاف أن «تأخير تشريع قانون الموازنة ليس بسبب تقصيرٍ من مجلس النواب «، مشيراً إلى أن «البرلمان يبذل كل جهوده لتشريع القوانين التي تحقق الاستقرار ومصالح المواطنين». وتابع الجبوري أنه «ليس هنالك نية للتلكؤ في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، ولكن هناك خطوات لازمة يجب اتخاذها، وأن البرلمان العراقي سيستضيف مفوضية الانتخابات، غداً الخميس، لبحث ومناقشة أبعاد قانون الانتخابات لغرض إنجاحها». ولفت إلى أن «مجلس الوزراء وضع 4 ضوابط لإجراء الانتخابات، وهي عودة النازحين، إنهاء الأذرع المسلحة، توفير الأرضية الملائمة لإجراء العملية، واعتماد التصويت الإلكتروني». وزادَ رئيس البرلمان أنه «ستعقد اجتماعات مستمرة خلال أسبوع مع الجهات البرلمانية والحكومية لحسم الموقف من الملاحظات المقدمة على مشروعي قانوني الموازنة والانتخابات». كما أكد رئيس البرلمان أن «إجراء الانتخابات في بعض المحافظات دون أخرى غير مطروح حالياً». وبشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، قال إن «الإشكاليات مع إقليم كوردستان بدأت بالحل، من خلال حوارات قد لا تكون على مستوى عالٍ، ولكنها تقع ضمن إطار فني يمكن أن تهيئ الأرضية لإجراء حوار أكبر، ونحن نشعر أن الأيام القليلة القادمة ستشهد بغداد حضور وفد من إقليم كوردستان لغرض بحث بعض الملفات التي نعتبرها أساسية في هذا السياق، وأن اللجان الفنيةأجرت مشاروات مهمة وأساسية بهذا الشأن». فيما كشف المستشار الاعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود، الاربعاء، ان وفدا كرديا توجه الى بغداد حاملا معه قوائم الموظفين التابعين لوزارتي التربية والصحة في الاقليم. وقال محمود في تصريح صحفي ، ان “هذه القوائم تحتوي على اسماء تبلغ حوالي 200 الف موظف وتم تشكيل لجنة من 7 اشخاص 5 من بغداد و2 من الاقليم احدهما عن وزارة التربية والاخر عن وزارة الصحة”. واضاف ان “هذه المعطيات تعطي مؤشر بأن هنالك توجه جدي الى حد ما اذا ماصدقت بغداد لان عملية توزيع الرواتب لازالت احاديث اعلامية وليس هنالك شيء ملموس في الواقع″، مشيرا الى ان “ما يخشى منه ان تستغرق عملية دفع الرواتب وقتا طويلا لان عملية تدقيق الاسماءستستغرق الوقت بسبب الروتين وذلك يحتاج الى قرار سريع من الحكومة الاتحادية وبرغم كل العراقيل نعتقد ان هنالك توجها لحل المشاكل”.