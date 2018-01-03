 مقتل طيارين بتحطم مروحية روسية في سوريا

موسكو- الزمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن إحدى مروحياتها تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها. ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن المروحية العسكرية من طراز «ام آي-24» كانت متجهة إلى حماة في شمال غرب سوريا عندما تحطمت، مؤكدة عدم تعرضها لاطلاق نار من الأرض. وذكرت الوزارة أن «الطيارين قتلا اثناء هبوط مفاجئ على بعد 15 كلم من القاعدة الجوية»، مضيفة أن خبيرا تقنيا أصيب وتم نقله إلى قاعدة جوية أخرى لمعالجته. ونقلت منظمة «كونفلكت انتيلجنس تيم» غير الحكومية عن منتدى «فورمافيا» للطيران قوله إن خطوط طاقة عرقلت حركة المروحية التي تحطمت أثناء مرافقتها لقافلة. ولم يوضح المنتدى إن كانت المروحية ترافق قافلة إنسانية أم وحدة قتالية فيما لم تعط وزارة الدفاع مزيدا من التفاصيل. وانخرطت روسيا في النزاع السوري في ايلول/سبتمبر، 2015 عندما بدأت حملة قصف جوي دعما لجيش النظام السوري. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الشهر الماضي أن الجيش استكمل انسحابا جزئيا من سوريا بموجب أوامر الرئيس فلاديمير بوتين في حين ستبقي موسكو وجودها في البلاد من خلال ثلاث كتائب وقاعدتين. وأقرت موسكو خلال الأشهر الأخيرة بأن قواتها الخاصة تنشط كذلك على الأرض في العمليات العسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.