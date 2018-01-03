جزيرة تشكو من عدد السياح الهائل 

لندن -الزمان

جزيرة «جيجو» الكورية تستقبل حوالي 15 مليون سائح سنويا، ما جعل سكانها يشتكون من كثرة السياح. ذلك أن عدد سكانها يبلغ 660 ألف نسمة فقط، إلا أن وعلى مدى العقد الماضي، تحولت الجزيرة إلى مركز للسياحة الكورية حيث شهدت تشييد الكثير من الفنادق الفاخرة والمنتجعات، وذلك بفضل العدد المتزايد من السياح القادمين من الخارج وخاصة من الصين ومن مناطق أخرى من البلاد. ولكن النجاح التجاري للجزيرة، وفقًا لصحيفة «كوريا تايمز»، كانت له تكلفة باهظة حيث يشتكي السكان من «العدد الكبير جدا من السياح» والذي أدى إلى انتشار القمامة والضوضاء التي أصبحت جزءا من حياة المواطنين، إلى جانب الازدحام المروري، فضلا عن خطر استنزاف المياه الجوفية بالجزيرة. ويعارض الآلاف من السكان بشدة خطة الحكومة لبناء مطار جديد في جنوب جيجو، والذي يعتقد أنه سيزيد عدد السياح إلى 3 أضعاف العدد الحالي، ليصل إلى 45 مليون شخص بحلول عام 2035، قائلين إن الجزيرة تعاني بالفعل من الزيادة الهائلة في أعداد السياح، وأن المزيد من الزائرين سيدمرون جمال الطبيعة الذي يجذبهم في المقام الأول.