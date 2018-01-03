خبراء يصنفون الفواكه المناسبة للحمية الغذائية

برلين -الزمان

أوردت مجلة «إيلي» الألمانية أن الفواكه تعد مثالية للحمية الغذائية نظراً لأنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية، وتزخر بالفيتامينات والمعادن من ناحية أخرى، ولكن بشرط اختيار الأنواع قليلة السكر. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الفواكه الغنية بالسكر، مثل العنب والموز والمانجو والكريز والتين، تحتوي على نسبة عالية مما يعرف بسكر الفاكهة أو الفركتوز، الذي يؤدي إلى البدانة نظراً لأن الكبد يقوم بتحويل الفركتوز الزائد إلى دهون ويحتفظ به. أما الفواكه المناسبة للحمية الغذائية لاحتوائها على القليل من الفركتوز فتتمثل في التوت الأزرق والفراولة والأفوكادو والبابايا والفواكه الحمضية كالبرتقال. ويحتوي التوت الأزرق على البوليفينولات، التي تتمتع بتأثير إيجابي على حرق الدهون والسكر، في حين يمد الأفوكادو الجسم بدهون صحية ومعادن وفيتامينات مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K1. أما البابايا فيحتوي على إنزيم «باباين»، الذي يعمل على تنشيط عملية حرق الدهون وتحسين عملية امتصاص البروتين.