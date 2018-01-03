واشنطن تتحرك لتدويل التظاهرات الإيرانية وموسكو تسخر: الولايات المتحدة تمتلك الخبرات اللازمة لقمع المتظاهرين

طهران – رزاق نامقي

شهدت مدن ايرانية امس الاربعاء تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الاشخاص للتعبير عن دعمهم للنظام وادانة التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ نحو اسبوع احتجاجاً على الاوضاع المعيشية، فيما قال رئيس الدورة الراهنة لمجلس الامن الدولي ان المجلس لم يحدد موعدًا لبحث الاحداث في ايران. وتخلل التظاهرات اعمال عنف دامية ادت الى مقتل 21 شخصاً بينهم 16 متظاهرا وتم خلالها توقيف نحو 450 شخصا. وعاشت العاصمة الايرانية ليلة هادئة بعد ان شهدت تظاهرات صغيرة في الليالي الثلاث السابقة وبدا الانتشار الامني في طهران الاربعاء أقل ظهورا .ورفع المتظاهرون لافتات تدين (مثيري الشغب)، ورددوا هتافات مؤيدة للمرشد الايراني علي خامنئي، وأخرى من بينها (الموت لامريكا) و(الموت لاسرائيل) و(الموت للمنافقين)، في إشارة الى حركة مجاهدي خلق التي تتهمها السلطات بتأجيج أعمال العنف. وبث التلفزيون الحكومي لقطات مباشرة لمسيرات خصوصا في الاحواز واراك وعيلام وكرمنشاه وغرغان.وهتف بعض المتظاهرين (بالدم، بالروح، نفديك مرشدنا)، ورفع كثيرون الاعلام الايرانية. ويحتج المتظاهرون على الضائقة الاقتصادية وسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني المتقشفة.وأعلنت السلطات توقيف عدد من مثيري الاضطرابات في مناطق مختلفة. من جانبه، قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان(الإنتفاضة العارمة ستبقى مستمرة حتى اسقاط النظام). ونقل بيان تلقته(الزمان) عن عضو المجلس مهدي عقبائي قوله ان (التظاهرات جرت في فولاد شهر بإصفهان تحت شعار لتعلم ايران أن الانتفاضة مستمرة)، مشيراً الى حصول مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن وأن (المواطنون دافعوا عن أنفسهم بإلقاء رمانات يدوية على عناصر النظام). وافاد بتجمع عوائل المعتقلين في مدينة قهدريجان بمحافظة اصفهان أمام مقر الحرس الثوري غيره من الأجهزة الأمنية مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين. واتهم البيان عناصر النظام بتحطيم عجلات المواطنين ومحالهم التجارية وممتلكاتهم (ليشوهوا سمعة المنتفضين وليحملوا مسؤولية ذلك عليهم). وخلص عقبائي الى القول ان الإنتفاضة العارمة ستبقى مستمرة بعزيمة وارادة الشعب الايراني وبالجهود الدؤوبة للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية حتى اسقاط النظام). وفي اطار ردود الافعال الخارجية، عدّ نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن ما يحصل في إيران (شأن داخلي)، داعيا إلى التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب بمصلحة إيران.وقال المالكي في معرض رده على اسئلة صحفيين موجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بموقعه الالكتروني إن (ما يحصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو شأن داخلي، رغم أن أعداء طهران وامتداداتهم في الداخل يحاولون إثارة الشغب والإرباك)، معرباً عن شجبه واستنكاره لـ(أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لإيران وأي دولة أخرى). ودعا المالكي إلى (التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني). من جهته، حذر القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي جواد العطار من ان احداث ايران يمكن ان تؤثر في العراق وتزعزع استقرار المنطقة. ونقل بيان تلقته (الزمان) الاربعاء عن العطار المتخصص في الشأن الايراني قوله في مقابلة متلفزة ان ( استهداف التجربة الناجحة في ايران واضح للمراقب والعيان) ، مشيراً الى ان (محاولة تضخيم مسار الاحداث التخريبية الجارية في هذا البلد وتغذيتها لن يصب في صالح الشعب الايراني ولا شعوب المنطقة او امن واستقرار عموم منطقة الشرق الاوسط). وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني الأربعاء عن أمله في إنهاء الاحتجاجات في إيران خلال أيام.وأكد أردوغان إيلاء بلاده أهمية كبيرة للمحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعي في إيران. وتعمل واشنطن على استغلال التطورات لزيادة الضغط على ايران، إذ طلبت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي عقد (اجتماعات طارئة لمجلس الامن الدولي في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف) لبحث التطورات في ايران و(الحرية) التي يطالب بها الشعب الايراني.واضافت (علينا الا نبقى صامتين فالشعب الايراني يطالب بحريته). بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ان النظام الايراني (ينفق ثروات بلاده على الانشطة والارهاب في الخارج، بدلا من تأمين الرخاء في الداخل) بحسب قولها. في المقابل، نددت مجموعة الاصلاحيين الرئيسة في ايران التي يرأسها الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي باعمال العنف التي شهدتها التظاهرات وبـ(الخداع الكبير) الذي تمارسه الولايات المتحدة عبر اعلان تأييدها التظاهرات. وسخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من دعوة أمريكا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بشأن أحداث إيران.وكتبت زاخاروفا على حسابها في فيسبوك تقول ( ليس هناك شك في أن الوفد الأمريكي لديه شيء ما يقوله للعالم، في سبيل المثال، يمكن لنيكي هايلي تبادل الخبرات الأمريكية بشان قمع وتفريق أعمال الاحتجاج، وأن تشرح بالتفصيل كيف، مثلا، قمعت بلادها حركة احتلوا وول ستريت وكيف قامت باعتقالات جماعية للمشاركين فيها ، أو كيف نفذت عملية تطهيرفيرغسون). وفي هذا الشأن ، أعلن الممثل الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة كيرات عمروف أن مجلس الأمن لم يحدد موعداً للإجتماع بشأن إيران.وقال عمروف الذي ترأست بلاده المجلس منذ مطلع كانون الثاني الجاري إن (إيران ليست على جدول أعمال مجلس الأمن، ولكن إذا أرادت أي دولة عضو طرح هذه القضية ومناقشتها، فإننا سنكون مستعدين للعمل على ذلك). وأشار إلى أن السفيرة الأمريكية اتصلت به بالفعل بهذا الشأن. واعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الايراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء (قلقه) ازاء عدد ضحايا التظاهرات ، داعيا الى (ضبط النفس والتهدئة).وكان التلفزيون الايراني ذكر في وقت سابق ان روحاني طلب من ماكرون اتخاذ اجراءات ضد أنشطة (مجموعة إرهابية) إيرانية موجودة في فرنسا، وضالعة في رأيه في التظاهرات الاخيرة.وتتهم ايران جماعة مجاهدي خلق بتأجيج أعمال العنف وبالارتباط بالسعودية. في الغضون ، أعلن الاليزيه إرجاء زيارة كان من المقرر ان يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لطهران نهاية الاسبوع الى موعد لاحق.وكان يفترض أن يحضّر لودريان لزيارة لماكرون ستكون الاولى لرئيس فرنسي الى ايران منذ عقود.ولفتت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الى ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب استهل السنة الجديدة بهجوم على صعيد السياسة الخارجية، مشددا الضغط على إيران وباكستان وكوريا الشمالية ومحولا تركيزه بعيدا عن الشأن الداخلي والتخفيضات الضريبية. وقالت الصحيفة في مقال تحليلي تحت عنوان (ترامب يوجه اهتمامه إلى باكستان وإيران)، أن (ترامب يواجه صندوقا مكتظا بالملفات في مجال السياسة الخارجية في عام 2018 وبضمنه تحديات الرد على النمو المطرد للصين وروسيا والتهديدات الوشيكة من كوريا الشمالية والجماعات الإسلامية المسلحة، وقد أضاف هذا الأسبوع إلى لائحته المزدحمة التهديد بقطع المساعدات عن باكستان البلد الحليف لوقت طويل للولايات المتحدة، الذي اتهمه ترامب بدعم الجماعات الإرهابية). وقال ترامب في تغريدة على تويتر الاثنين الماضي (لقد منحت الولايات المتحدة بحماقة مساعدات الى باكستان تبلغ أكثر من 33 مليار دولار خلال15 عاما الأخيرة، ولم تعطنا أي شيء سوى الأكاذيب والخداع، متصورة أن قادتنا حمقى).من جهتها، طالبت صحيفة التايمز في مقال افتتاحي زعيم المعارضة البريطانية وحزب العمال جيريمي كوربن بالخروج من صمته والحديث ضد ما سمته قمع (النظام الثيوقراطي) في إيران.كما نشرت الصحيفة ذاتها تقريرا لمراسليها من واشنطن واسطنبول يتحدث عن عزم الإدارة الأمريكية (فرض عقوبات مشددة على الحرس الثوري الإيراني مع اشتداد حملة القمع التي يشنها على حركة الاحتجاجات في إيران).