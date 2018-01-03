هزة أرضية جديدة تضرب هجدك

موقع فلكي: خسوف نادر نهاية الجاري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضرب زلزال بقوة 4.8 على مقياس ريختر مدينة هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق إيرانٍ، فيما يشهد نهاية كانون الثاني الجاري ظاهرة فلكية نادرة هي خسوف القمر الازرق. وقال المتحدث بإسم لجنة ادارة الطوارئ في كرمان مصطفي آيت اللهي في تصريح امس انه (تم أيفاد فرق الاغاثة الي المدينة)ٍ، مؤكداً ان (الزلزال لم يسفر عن أي خسائر بشرية او مادية)، واضاف ان (الزلزال وقع عند التقاء الطول الجغرافي 57.37 والعرض الجغرافي 30.75 وفي عمق 10 كيلو مترات من سطح الأرض).

وكان زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر قد ضرب هجدك الجمعة الماضية.

وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق اليوم الخميس في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لسقوط زخات مطر وفي الشمالية غائما ممطرا مع استمرار انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ٍ، وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئيٍ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق )ٍ، واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ٍ، وسيكون طقس اليوم الخميس في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لسقوط زخات مطر وفي الشمالية غائما ممطرا مع استمرار انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ٍ، وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي ٍ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 18 درجة مئوية والصغرى 5 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات)ٍ، واوضح البيان ان ( طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في الاقسام الغربية الى غائم ممطرٍ، وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ، مع تساقط ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة).

ومن جانب اخر يشهد يوم 31 كانون الثاني الجاري ظاهرة فلكية نادرة وهي (خسوف القمر الأزرق).

وقال موقع فلكي امريكي، امس إن (هذين الحدثين القمر الأزرق والخسوف الكلى للقمر لم يحدثا منذ عام 1866 أي منذ أكثر من 150 عاماٍ، ولن يتكرر هذا الأمر مجددا قبل عام (2028 ٍ، واضاف انه (لن تتاح مشاهدة هذه الظاهرة بشكل كامل في عدد من الدول مثل تلك التي في أميركا الشمالية والوسطىٍ، ولكن ستكون الرؤية جيدة في وسط وشرق آسيا وإندونيسيا ونيوزيلندا وأجزاء من أستراليا)ٍ، واوضح البيان ان (القمر الأزرق هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر في قسمي السنة، ولا يعنى ذلك أن القمر سيكتسب اللون الأزرق، ويبدو القمر في هذين اليومين باللون نفسه وبالشكل نفسه، كما يبدو في أشهر السنة الأخرى). ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على تفاصيل الظاهرة من الجهات الفلكية المتخصصة في وزارة التعليم العالي والبحث العالمي رغم الاتصالات دون رد.