نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث طائرة هليكوبتر

الكويت – الزمان

نجا رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر من حادث تعرضت له طائرة هليكوبتر تقله ووفدا مرافقا بسبب الضباب الكثيف خلال زيارة رسمية لبنغلاديش. وقالت الوزارة في بيان امس ان (المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلاديش تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك. وأضافت انه (لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع). وفي موسكو اعلن عن مقتل شخصين بتحطم مروحية عسكرية ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني ما اسفر عن مصرع طيارين كانا على متنها.