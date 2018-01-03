العبادي: نعمل بقوة على إعادة المسيحيين النازحين إلى ديارهم

الحشد يعيد تأهيل الحدود السورية لإنهاء تسلل الدواعش

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تمكنت قوات الحشد الشعبي من إعادة تأهيل الساتر الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع تسلل عناصر تنظيم داعش من سوريا، فيما اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن التحدي الأمني ما زال قائما، مشيرا الى ان هناك جولات قادمة للقضاء على الارهاب والفساد. ونقل بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) عن مدير الهندسة ذو الفقار العارضي قوله ان (فرق الهندسة العسكرية شرعت بتأهيل وترميم الساتر الحدودي مع سوريا من منطقة الجغيفي شمال غرب نينوى بمسافة اكثر من 120 كيلومترا).واضاف ان (الهندسة العسكرية عززت نقاطها العسكرية والمتاريس الأمنية لقطعات الحشد الشعبي والتشكيلات الاخرى في المنطقة الحدودية لمنع اي تسلل او هجمات لعناصر داعش). الى ذلك قال قائد عمليات اللواء الأول في الحشد ابو حيدر النجار في بيان امس ان (قوات اللواء الأول وبالتنسيق مع اللواء الحادي والثلاثين في الحشد الشعبي نفذت كمينا محكما تمكنت خلاله من قتل خمسة انغماسيين من داعش حاولوا العبور باتجاه الحدود العراقية السورية على قاطع تل صفوك الحدودي).واضاف ان (القوات تمكنت من تدمير عجلة مفخخة وحرق دراجة نارية لعناصر داعش). مبينا ان (العملية تمت بدقة وتنسيق عال).وتمكنت قوات الحشد الشعبي من قتل مئات الدواعش منذ تحرير الموصل خلال عمليات تسلل من الجانب السوري. من جانبه قال العبادي في كلمة له خلال الاحتفالية التي اقامها جهاز مكافحة الارهاب بمناسبة النصر الكبير امس ان (التحدي الامني ما زال قائما). مبينا ان (هناك جولات قادمة للقضاء على الارهاب والفساد).

وأضاف (يجب العمل على كشف الفساد من اجل الحفاظ على النصر الذي تحقق بدماء الابطال). فيما قال بيان لمكتب العبادي تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني الجاري).

وذكر مكتب العبادي في بيان سابق ان (العبادي اصدر أمرا ديوانيا، بِترقية ضباط وزارة الدفاع، من مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني الجاري) .

على صعيد اخر أكد العبادي الأربعاء أن الحكومة تعمل بكل قوة على إعادة المسيحيين النازحين إلى مناطقهم، داعيا مسؤولية رجال الدين المسلمين والمسيحيين الى العمل على إرساء الأمن من خلال تقوية روح الإيمان والعدالة والوحدة لدى المواطنين وتوجيههم.ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن العبادي قوله خلال استقباله رؤساء الطوائف المسيحية أن (كل العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات واننا نسعى لتعميق هذا الفهم لدى جميع شرائح المجتمع ومنها قواتنا الأمنية في كل مناطق العراق لا سيما المناطق المحررة)، مشددا على (ضرورة الحفاظ على التنوع الديني والمذهبي لأنه هوية العراق ومصدر قوته)، لافتا الى أن (الإرهاب حاول محو هذه الهوية لكنه فشل بفضل توحد أبناء شعبنا).وأضاف(اننا حققنا الانتصار على داعش وسنعمل بكل قوة على إعادة المواطنين المسيحيين النازحين إلى مناطقهم وتوفير الأمن لهم إضافة إلى بقية النازحين)، مؤكدا (مسؤولية رجال الدين من المسلمين والمسيحيين في إرساء الأمن من خلال تقوية روح الإيمان والعدالة والوحدة لدى المواطنين وتوجيههم للطريق الصحيح والعمل على تنمية روح التعايش السلمي بين المكونات العراقية والذي يحقق انتصارا آخر على الفكر الإرهابي و يسقط هدفه).

وهنأ العبادي الوفد بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وتمنى للجميع عام محبة وسلام، وأكد (رعاية الدولة لجميع مواطنيها بغض النظر عن انتمائهم الديني أوالسياسي).

الى ذلك قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في تصريح امس ان (الحكومة ان تخطو خطوات قانونية وان كانت بطيئة باتجاه تعزيز سلطة القانون وإنهاء ظاهرة عسكرة المجتمع) مشيرة إلى أن (الملف الأمني لبغداد يجب ان يوكل بالكامل لوزارة الداخلية). ورأت نصيف، أنه (لا يوجد داعي لاستمرار حضور وزارة الدفاع في الشوارع والمدن). لافتة إلى أن (وجود أجهزة وزارة الداخلية من الشرطة وغيرها من تشكيلات الوزارة يكفي لتأمين بغداد).