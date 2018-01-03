شمخاني: من ينتخبه الشعب العراقي سيكون حليفاً لإيران

طهران تقطع خطوات جيدة في الوساطة

بين بغداد وأربيل

طهران – الزمان

اعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن قيام بلاده بوساطة لحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، كاشفاً عن قطع خطوات جيدة بهذا الشأن ، لافتًا الى ان طهران ليس لديها مرشح محدد في الانتخابات العراقية المقبلة، مؤكداً ان من ينتخبه الشعب سيكون بشكل طبيعي حليفاً لايران.وقال شمخاني في مقابلة متلفزة رداً على سؤال بشأن علاقة طهران مع بغداد وأربيل (لدينا علاقات جيدة مع الاقليم ونحن اساسا مع الكرد ونعدهم حلفاء استراتيجيين لنا وفي النهاية فان جميع الكرد ملجأهم في ايران والتاريخ يثبت ذلك وخاصة كرد العراق)، مضيفًا (لقد نصحناهم كثيرا وقدمنا لهم ادلة بأن عملهم الذي يؤدي الى التقسيم هو عمل خاطئ)، مشيراً الى ان (الآخرين قدموا لهم استشارات خاطئة وحاليا هم نادمون واعلنوا بأنهم يقبلون بقرار المحكمة الدستورية وهذا يكفي). وتابع (نحن نقوم بجهود وساطة بين الاقليم وبغداد لحل المشكلات بين الطرفين بشكل مرض، وقد اتخذنا خطوات جيدة في هذا الطريق وسنواصل هذه الوساطة)، مؤكداً (نحن لدينا علاقة جيدة مع الحكومة المركزية في العراق وكذلك مع حكومة الاقليم وسنستثمر هذه العلاقة الطيبة لتعزيز وحدة العراق ورفعته وتلاحم الشعب العراقي). وردًا على سؤال ما اذا كان لدى طهران مرشّح مفضّل في الإنتخابات العراقية المقبلة، قال شمخاني ان(آلية الانتخابات في العراق محددة.ونحن ليس لدينا مرشح محدد)، مضيفًا ان(من ينتخبه الشعب العراقي سيكون بشكل طبيعي حليفاً لايران وليس لدينا اي قلق من هذه الناحية). في غضون ذلك، كشف المستشار الاعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود امس الاربعاء عن توجه وفد كردي الى بغداد حاملا معه لوائح بأسماء موظفي وزارتي التربية والصحة في الاقليم.وقال في تصريح ان (هذه اللوائح تحتوي على اسماء نحو 200 الف موظف)، مشيراً الى(تشكيل لجنة من سبعة اشخاص،5 من بغداد واثنان من الاقليم احدهما عن وزارة التربية والاخر عن وزارة الصحة).ورأى ان (هذه المعطيات تعطي مؤشراً بأن هنالك توجها جديا الى حد ما اذا ما صدقت بغداد لأن عملية توزيع الرواتب لازالت احاديث اعلامية وليس هنالك شيء ملموس في الواقع)، مضيفا ان (ما يخشى منه ان تستغرق عملية دفع الرواتب وقتا طويلا لان عملية تدقيق الاسماء ستستغرق وقتاً بسبب الروتين وذلك يحتاج الى قرار سريع من الحكومة الاتحادية وبرغم جميع العراقيل نعتقد ان هنالك توجها لحل المشاكل).

وتابع ان (بغداد تريد تقزيم المشكلة مع الاقليم من خلال حصرها فقط بقضية الرواتب وهنالك مشاكل كبيرة مع بغداد من بينها الموازنة التي تم تخفيضها والمناطق المتنازع عليها التي يحدث فيها تطهير عرقي في طوز خورماتو وكركوك وعمليات تعريب واضحة في كثير من المناطق وهذه مشاكل خطيرة ومالم تتوفر نية صادقة لحل المشاكل فأن الامور الاخرى تبدو ترقيعية)، على حد قوله.وافاد مصدر مطلع في التحالف الوطني في وقت سابق بأن الأزمة بين بغداد واربيل في طريقها إلى الحل في القريب العاجل بعد مرونة أبداها الطرفان تمهيدا للحوار.واوضح المصدر ان الجانبين بصدد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، خمسة منهم من بغداد وشخصيتان كرديتان، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخلافية بين الطرفين والقيام بعملية بحث دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود والمطارات.