نكسة أخرى للكرة العراقية بعد ضياع التأهل إلى المونديال

تبدّد حلم اللقب الرابع والمنتخب يغادر من الباب الضيّق

الناصرية – باسم ألركابي

يخوض منتخبا عمان والامارات يوم غد الجمعة الخامس من الشهر الحالي نهائي بطولة كاس خليجي 23 بعدما تأهلت عمان بهدف على نظيرتها البحرين في الوقت الذي تأهلت الإمارات على حساب منتخبنا بفارق ركلات الجزاء بأربعة أهداف لهدفين بعد مباراة ماراثونية ظهر فيها التفوق الاماراتي من خلال الأداء الجماعي والسهل والانسجام كما ظهرت العناصر المعول عليها بالمستوى المطلوب بعدما انتهت المباراة بوقتيها الأصلي والممد بالتعادل من دون أهداف قبل ان تحسم ركلات الجزاء الترجيحية النتيجة للأمارات عندما سجلت أربعة أهداف عن طريق اللاعبين علي مبخوت وعمر عبد الرحمن وخميس إسماعيل ومحمد برغش قبل ان يفشل علاء عبد الزهرة وهمام طارق في التسجيل عندما تصدى الحارس الشجاع خالد عيسى لكرة علاء عبد الزهرة وأعقبه همام طارق الذي لعب كرة علت العاضة كثيرا وبشكل غريب.

وواصلت الإمارات نتائجها الجيدة بسجل نظيف وعبرت عقبة صعبة وقوية قد تمهدلها الحصول على اللقب والثالث في البطولة التي خالفت كل الترشيحات والتكهنات بعدما نجح عمان في الوصول الى النهائي والبحث عن اللقب الثاني

الحارس الإماراتي.

ولعب الحارس الإماراتي خالد عيسى دورا مهما في حسم الامور ونقل فريقه الى النهائي والامل في تحقيق حلم اللقب الثالث وتعامل بتركيز مع المباراة وبعض الكرات الخطرة الخجولة لمنخبنا كما ينبغي وكان في قمة مستواه عندما تصدى لضربتي جزاء قطعت الطريق على منتخبنا الذي فشل في التسجيل من كل الفرص حتى في ركلات الترجيح التي صحيح تخضع للحظ وكانها عملية مقامرة لكن اختيار اللاعب المطلوب لهذه المهمة قد تضع المنخب في الطريق الصحيح قبل ان يتصدى لكرة علاء عبد الزهرة قبل ان يستمر في تقديم الدعم للفريق والمرور كما خطط له لمدرب الايطالي.

عمر عبد الرحمن

وكما ظهر اللاعب عمر عبد الرحمن في الوضع الفني وعمل بشكل فني كما شكل صعوبة في منطقة الوسط وقدم اكثر من كرة سهلة لمبخوت وعمل بشكل مميز بعدما ظهر مؤثرا وكادت جهوده ان تحسم المهمة في أي وقت من سير اللعب الذي قدمه الفريق بشكل لافت عندما ظهر قويا في الأوقات الصعبة وكان خطيرا كما استطاع المدرب الايطالي التعامل بواقعية مع المباراة واتخاذ عدة إجراءات مؤثرة حافظ فيها على توازن اللعب الذي قدمه الفريق بشكل واضح.

وجود الدفاع المنظم الذي نجح في احباط محاولات منتخبنا مع انه لم يواجه القوة المنظرة من عناصرنا التي ظهرت في مرات متباعدة في مجال التهديف وفرض رقابة شديدة بعدما حدد المدرب خطوط اللعب وطريقته وحافظ اللاعبين على لياقتهم عندما نجدهم ينطلقون للهجوم حتى في الاوقات الاخيرة واستغلال التقديرات الخاطئة للاعبينا في الحد من عناصر الإمارات التي لعبت بهدوء وبعد تحديد عوامل الخخل عندما والتركيز والعوامل لنفسية عندما لعب منتخبنا تحت ضغط النتيجة لانه كان امام النصف النهائي ولان الكل كان يريد الفوز من دون النظر للطرف المقابل الذي ظهر بدفاع جيد.

سيكون الامارات امام نهائي مهم وهو الذي تغلب على عمان في مستهل تصفيات المجموعة الاولى بركلة جزاء الهدف الوحيد الذي سجلته في التصفيات قبل ان ينتقلان سوية الى النهائي يوم غد.

اختفاء عناصرنا

وفيما يخص منتخبنا نرى اختفاء كل الأسماء حتى تلك التي كان يعول عليها المدرب الذي كان عليه النظر للامور من اكثر من جانب منها قدرات الفريق المقابل الذي يلعب بمجموعة منسجمة منذ نحو اربعة مواسم او اكثر.

افتقد الفرق لرغبة التقدم في النتيجة كما حصل في مبارياته امام البحرين وقطر واليمن وافتقد للعب المنظم في بناء الهجمات والتركيز على الهجوم وفرض نفسه كفريق جاء من اجل اللقب لكنه عانى من الهجوم واللاعب الهداف والحال للدفاع الذي ظهر في الحالة القلقة وكاد ان يتلقى اكثر من هدف حتى جلال كان مرتبكا وكاد ان يتسبب في تقدم الأمارات بعدما سقطت منه الكرة في نهاية الشوط الأول وصد الكرات أكثر من يمسكها.

ولم يحضر الحضور الذهني والمهاري لبعض اللاعبين من اجل دعم المهمة لكن المشكلة انحصر التفكير على الفوز تحت أي مسوغ.

لم يحدد المدرب معالم اللعب حينما نراه يلعب كل مباراة بطريقة وافتقد للتشكيل الصحيح و كما يعاب عليه كثرة التصريحات التي كانت بعيدة عن الواقع وعكست مخاوفه من النتائج عندما اعلن عدم رغبته الاستمرار مع الفريق وهو الاخر دار الامور بشكل قلق كما تطرقنا في المرات السابقة وعدم استغلال اللاعبين في الوضع المطلوب لكن اتهام المدرب في عدم الاختيار الصحيح في تكليف منفذي ركلات الجزاء وهذا لايتحمله امام من يخسر نفس الركلات من لاعبين دولين وعالمين كانوا وراء فقدان فرقهم للقب بنفس سيناريو مباراتنا التي نحن من جرها للنهاية المحزنة لانننا لم نجد من هو قادر على اللعب والهجوم والظهور التقليدي للاعبين وحضور الاخطاء التي رافقت اداء اللاعبين على واقع التشكيلة بما في ذلك البدلاء بدءا من الحارس جلال.

وزاد الخروج من البطولة الطين بله بعد الخروج من تصفيات كاس العالم قبل ان يخفق المنتخب بالطريقة التي خرج فيها وسط حزن شديد للشارع الرياضي الذي امضى ليلة حزينة بعدما انتهت الامور بالطريقة المذكورة مع واقعها المؤلم ولانها لم تداو جراح الخروج من كاس العالم لابل زادت الشكوك امام ضعف دوره في المهام الفريق المقبلة.

الشوط الأول

الشوط الاول من المباراة كان دون الوسط اذا لم يظهر مملا في اغلب أوقاته بعدما سيطرت النتيجة وحلم الحصول على اللقب على اداء لاعبي الفريقين ما جعلهم يلعبان بحذر شديد مع السيطرة النسبية للفريق العراقي ونظم اكثر من هجمة لكنها افتقدت للتركيز واللاعب الذي يستغلها قبل ان تظهر قدرة الدفاع الإماراتي في الحفاظ على مستوى الاداء ونظافة شباكه واستمرت الإمارات تلعب بهدوء وبتركيز ونقل الكرة بشكل فني بالاعتماد على لاعبي الوسط ما جعل من الفريقين تبادل السيطرة والاستحواذ على الكرة حيث الإمارات التي كادت ان تفتح التسجيل عندما انطلق اللاعب محمد برغش واجتاز المدافعين ووصل الى منطقة مرمانا وسدد بقوة القائم تدخل ورد الكرة.

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة سيطرة واضحة للإمارات وكادت ان تسجل في اخر دقيقة من الشوط بعدما سقطت الكرة من يد الحارس لتجد مبخوت بانتظارها لكن جلال ردها وأنقذ مرماه قبل ان ينهي الفريقين الشوط الأول باداء متواضع و من دون حيلة هجومية بعد عزل اللاعب ايمن وفشل الوسط في اختراق الدفاع الإماراتي الذي كان في أفضل أحواله ونجح في الحد من خطورة لاعبينا سعيا لتشكيل الخطورة الذين لم يظهر وا في تشكيل اية خطورة وصنع لفارق والحدث كما كان متوقع منه لكن منتخبنا فشل في تقديم الأداء ولعب بطريقة بطيئة واكتفا اللاعبين بالعرض الفني الباهت والأداء المتراجع ومحاولات خجولة لتهديد المرمى.

الشوط الثاني

واستمر الوضع على ما هو عليه في الشوط الثاني في سيطرة متابدالة بعدما ارتفع الأداء الهجومي ثم كرة اخرى من علي حصني ردها الحارس عندما سدد مهدي كامل كرة من داخل الجزاء ردها الحارس من الطرفين وتبدلا السيطرة النسبية وكادمبخوت ان يحسم الامور بكرته الصاروخية قبل ان يعود ويضيع اخطر كرات الفريق في أخر الوقت وظهرت سيطرة الفريق الإمارات أفضل في الشوط الإضافي الأول وتحكم بالكرة بالاعتماد على العب عمرو الذي فشلت محاولات عناصرنا الحد من خطورته بعدما شكل مركز الثقل وعكس قدراته الفنية العالية وقدم المردود العلي وكان والحارس وراء انتقال الإمارات للمباراة النهائية ويامل في خطف اللقب بعدما تجاوز احد اقوى اطراف المنافسين على اللقب الذي فشل البلد المنظم في تحقيقه وفكر في الدفاع عنه والعراق وخيبة الخروج خلافا لكل التوقعات التي كانت تصب له لكنه خرج من الباب الضيق في حسرة كبيرة مع ان المنتخب لم يكن في الوضع الفني المطلوب عندما تاخر امام البحرين حتى اخر دقيقتين وقلب تاخره الى فوز كما انهى الشوط الاول بالتعادل السلبي مع اضعف الفرق اليمن وكان علينا ان نعترف بحقيقة واقع المنتخب الذي هو من ارتكب الأخطاء القاتلة كما ان الفريق ترك البطولة بإرادته لم يقدم لنا لاعب يستحق الاشارة مع انه لعب بتشكيلة شبابية لم توفق في عكس قدراتها وكان ممكن ان تتم دعوة لاعبين افصل منهم من بقية فرق الدوري سبق ومثلت المنتخب وربما وجود لاعبين سبق لهم مثلوا لمنتخب لكن يبدو عملية الإعداد جاءت متسرعة وافتقدت لحالة الانسجام ما جعل من المنتخب مواجهة التحديات والعودة فارغ اليدين ويخيب امل جمهورنا الذي كان يمني النفس في ان يتمكن الفريق من حسم اللقب والتحدي الاول الأخطاء الدفاعية عندما تلقي المنتخب هدف من البحرين ومثله من اليمن ولم يستقر على لاعبين محددين وثابتين في منطقة الوسط لأهميتها في عملية الربط بين الدفاع والهجوم.

تفاوت المستويات

افتقدنا لعب لهدف بعدما تفاوت مستويات اللاعبين وفشل لاعب الخبرة علاء عبد الزهرة في التهديف حتى من نقطة الجزاء والحال للاعب ايمن حسين الذي منح كل الثقة لكنه خيب الامل وبقي في حسرة تسجيل ولو هدف للذكرى كما لم يعكس مهند مستواه وتاثيره في الهجوم في وقت ظهرت مستويات بقية اللاعبين متفاوتة في مهمة كانت تحتاج الى اللاعب المبدع والمهادي والأكثر اللعب الشامل لكن اللياقة البدنية خانت بعض اللاعبين على عكس الفرق المنافس الذي ظهر قويا في اخر الوقت.كما استسلم المنتخب لعاصفة التشجيع والدعم العاطفي من الشارع في وقت ان المهمة كانت تتطلب الاعتماد على التشكيلة المطلوبة المعززة بخيرة لاعبين كما شاهدنا الإمارات وكيف تعاملت مع الأسماء وخدمة الفريق.

استحقاق عماني

واستحقت عمان هي الأخرى في الانتقال الى نهائي البطولة بعدفوزها علب البحرين بهدف دون رد سجله اللاعب جبار مهدي في مرماه بالخطاء بمرماه ما سهل الامور بوجه الفريق الذي واجه صعوبات كثيرة من منتخب البحرين الذي قدم مباراة كبيرة وكاد ان يقطع الطريق على عمان لكن الامور كانت بحاجة الى تفاصيل صغيرة ما جعله ان يقع في حيرة حسم الامور التي تعاملت معها عمان بثقة من حيث الاستقرار على المستوى والأداء الذي ارتفع من مبراة لاخرى حتى لقاء الافتاح كان ندا للامارتين وخسر بضربة جزاء قبل ان يقهر ل الكويت تحت انظار جمهورها وتمكن من التغلب على السعودية بهدفين وافشل مراهنات المراقبين والجمهور السعودي في ابعاد الفريق من البطولة قبل ان تسلط وسائل الإعلام الأضواء على الفريق الذي قدم مباراة مهمة امام نظيره البحرين وينتظر ان يحقق اللقب لانه في نفس مستوى الإمارات.وهنا لابدلنا ان نحيي الفريق البحريني الذي ظهر بصورة مغيرة عن مشاركته الأخيرة في السعودية.وتغير ت الامور بوجه تقديرات المراقبين بعدما عاد البطلى بخفي حنين والخروج المر والصعب لاصحاب الارض وخروج العراق وفشل محاولة الحصول على اللقب بعدما خيب امال الملاين في مشاركة بدات ضعيفة لكن النتائج غطت على عيوب اللاعبين الذين كشفوا المستوى المتواضع للفريق الذي قدمه بعد النتائج في مبارااته التجريبية ما يدعو الى دراسة الامور بجدية ومن دون التشكيك بتقديرات وأراء الآخرين مثل كل مرة ولان الامور زادت صعوبة مع المنتخب الذي لعب في بطولة متواضعة فما بالك في مشاركة أمم اسيا في الإمارات العام المقبل.المطلوب مصارحة الامور والاستماع للكل قبل ان يستلم المنتخب بين رغبة الشارع واختيار المدرب واللاعبين ومؤكد ستظهر الدعوة للاستعانة بالمدرب الأجنبي عندما ترتفع رقعة الانتقادات للاتحاد والمدرب واللاعبين في مظاهر هي نفسها تتكرر بعد كل نكسة.

ومتوقع ان تختلف هذه المرة والكل سيتخلى عن دعم الامور التي لاتحسد عليها بعدما امتدت المشاركة المخيبة على مستوى منطقة الخليج واترك التعليق للشارع والمراقبين في تقيم الفريق والمدرب المتوقع ان يخلق الأعذار لترك المهمة التي تعقدت ولان الخروج من البطولة قد تطيح به وتضع حد للمهمة بعدما هو من فقد الثقوة بعمله قبل غيره.

عرض للبطولات

ومهم ان نقدم اليوم عرضا لأصحاب ألقاب البطولة منذ بدايتها حتى يوم غد عندما يقام نهائي خليجي 23 بين الإمارات وعمان.

وكانت اول بطولة ضيفتها البحرين عام 1970 بمشاركة اربع منتخبات (البحرين الكويت والسعودية وقطر) وحصلت الكويت على اللقب.

وضيفت السعودية البطولة الثانية عام 1972 وانضمت الامارات لها (السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين) واحتفظت الكويت باللقب بفارق الأهداف عن السعودية.وجرت البطولة الثالثة 1974 في الكويت التي حققت اللقب بعد فوزها على السعودية باربعة أهداف دون رد.ونظمت دولة قطر الدورة الرابعة 1976 وما زادها أهمية وقوة مشاركة المنتخب العراقي الذي تساوى مع الكويت بمجموع النقاط فخاض المنتخبان مباراة فاصلة انتهت بفوز الكويت بأربعة أهداف لهدفين وكانت مشاركة مهمة لمنتخبنا ونظمت بغداد البطولة السادسة 1979

التي احرزها البلد المنظم بعد الفوز في جميع مبارياته ليحصل على اللقب الاول وشهدت تسجيل 70 هدفا

واستضافت الامارات التجمع السادس الذي احرزت لقبه الكويت بعدما جمعت اكبر عدد من النقاط.

وأقيمت الدورة السابعة عام 1984 في سلطنة عمان وظهر ل المنتخب العراقي قويا هذه المرة ليعود من هناك باللقب الثاني.

وعادت البحرين لتستضيف الدورة الثامنة1986 وحصلت الكويت على اللقب.

اما الدورة التاسعة أقيمت في السعودية وكانت منافساتها قوية من خلال قوة الفرق وتشكيلاتها عبر الأسماء التي مثلتها لتعطي للمنافسات قوة واضحة قبل ان يعود العراق بعدما جمع عشر نقاط وهو الثالث.

وعادت الكويت لتستقبل الدورة العاشرة 1990 وحصلت الكويت على لقباه في ظل اعتذار السعودية وانسحاب منتخبنا بعد ان لعب اربع مباريات رغم محاولات إقناعه من الانسحاب.وحصلت قطر على اللقب الاول من خلال ظروف التنظيم عندما نظمت البطولة الحادية عشرة 1992 بعدما جمعت ثماني نقاط ونجحت السعودية في خطف اللقب الثاني عشر بعدما استضافت اابطولة في ملاعبها.

وتجمعت الفرق في الدورة الثالثة عشرة في مسقط لتحرز الكويت اللقب عام 1996 لتحصل على اللقب الثامن بعدما جمعت اثنتي عشر نقطة كفلت لها الحصول على اللقب.

ونجحت الكويت بالحصول على اللقب التاسع في البطولة الرابعة عشرة التي ضيفتها البحرين عام 1998

وأقيمت الدورة الخامسة عشرة في السعودية 2003 لتحصل نفسها على اللقب عندما جمعت 13 نقطة وعادت الكويت لتستقبل الدورة الاخرى التي حصلت السعودية على لقبها.وأقيمت الدورة السابعة عشرة في قطر التي حصدت اللقب الثاني عام 2004 التي عاد فيها العراق للمشاركة لكنه خرج من أدوارها الاولى.

وفي عام 2007 جرت الدورة الثامنة عشرة في ابو ظبي وتمكنت الإمارات من إحراز لقبها.وتوجت عمان باللقب الأول لها عندما نجحت في تنظيم الدورة التاسعة عشرة.

واهم حدث في بطولات الخليج عندما استضافت اليمن خليجي عشرين وقدم منتخبها مباريات مناسبة ليذهب اللقب الى الكويت.ثم جرت الدورة الحادية والعشرون في في البحرين وحصلت الامارات على لقبها بعد الفوز على منتخبنا في المباراة النهائية.

وعادت قطر باللقب الثالث لها وهذه المرة من السعودية بعد فوزها على المضيف بهدفين لواحد.