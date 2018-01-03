رباعي مدريدي وثلاثي باريسي في تشكيلة ليكيب المثالية

{ باريس – وكالات: كان لفريق ريال مدريد الإسباني الحضور الأكبر في التشكيلة المثالية لنجوم العالم في عام 2017 التي كشفت عنها صحيفة ليكيب الفرنسية. وتواجد في التشكيلة 4 لاعبين من الفريق الملكي هم كريستيانو رونالدو، مارسيلو، سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، فيما احتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني بـ3 لاعبين هم نيمار المنضم من برشلونة الإسباني في الصيف، داني ألفيس وإدينسون كافاني. ومن غير المستغرب أن يسيطر ريال مدريد على التشكيلة المثالية وذلك بعد أن توج الفريق الملكي العام الماضي بخمسة ألقاب، الليجا، دوري الأبطال، السوبر الأوربي، السوبر الإسباني ومونديال الأندية. وجاءت تشكيلة ليكيب المثالية لعام 2017 كالتالي:

جيانلويجي بوفون (يوفنتوس)، داني ألفيس (يوفنتوس – سان جيرمان)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، ماتس هوميلز (بايرن ميونخ)، مارسيلو (ريال مدريد)، نجولو كانتي (تشيلسي)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار (برشلونة – سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، إدينسون كافاني (سان جيرمان).