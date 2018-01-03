مشروع بايرن ميونخ ينتظر إشارة لوف

5 عناوين تدريبية مرشحة لقيادة النادي البافاري

{ برلين – وكالات: يعد اختيار المدرب الجديد، الملف الأبرز على طاولة إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، في ظل رفض يوب هاينكس حتى الآن الاستمرار بعد نهاية عقده المؤقت في الصيف المقبل. وعاد هاينكس، من الاعتزال الذي تخطى 4 أعوام ونصف، ليتولى تدريب الفريق البافاري بشكل مؤقت خلفًا للمقال كارلو أنشيلوتي، في أكتوبر الماضي. ومع الطفرة التي حدثت في أداء ونتائج البايرن، أعلن أولي هونيس رئيس النادي البافاري، رغبته في أكثر من مناسبة باستمرار هاينكس، ولكن الأخير لم يبدِ أي تجاوب مع رغبات هونيس. وذكرت التقارير الصحفية في ألمانيا، عدة أسماء لتدريب البايرن الصيف المقبل، وأبرزهم توماس توخيل ويوليان ناجلسمان ويورجن كلوب ورالف هازنهاتل ويواكيم لوف. وبالنظر إلى تحركات سوق الانتقالات في بايرن، سنجد أنه مشروع مغري ومناسب جدًا لقدوم لوف الصيف المقبل بعد الانتهاء الموسم. ففي حال قرر لوف إنهاء مشواره مع المنتخب الألماني كمدرب والذي امتد 12 عامًا، بعد كأس العالم في الصيف المقبل بروسيا، فسيكون المرشح الأبرز لتولي تدريب الفريق البافاري.

وسبق أن أعلن لوف عن رغبته في العمل مع الأندية مستقبلاً، إذ قال: يمكننى تولى فريق؛ لأننى أستمتع بالتدريب اليومى. وكان التخوف من عدم قدرة لوف على التعامل مع محموعة لاعبين مختلفة في بايرن، نظرًا لضيق الوقت بين نهاية كأس العالم وانطلاق الموسم الجديد. ولكن مع قائمة بايرن التي تعج باللاعبين الألمان الدوليين، فإن هذا الأمر قد يشكل تمهيدًا كبيرًا لقدوم لوف عقب انتهاء مهمته في كأس العالم.

ويضم بايرن بين صفوفه، كل من مانويل نوير وجيروم بواتينج وماتس هوميلز ونيكلاس سولي وسبستيان رودي وتوماس مولر وساندرو فاجنر وسيرجي جنابري وجوشوا كيميتش، وبات في حكم المؤكد انضمام ليون جوريتسكا جناح شالكه. ويضع النادي البافاري أيضًا جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن اهتماماته، إذ سبق واعترف حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن بالاهتمام باللاعب إذ قال: هذا هو من نبحث عنه. وكذلك تحدث تقارير صحفية عن إمكانية انتقال جوليان براندت، جناح باير ليفركوزن إلى الفريق البافاري، في صيف 2018، حيث سيصبح الشرط الجزائي في عقد اللاعب 12.5 مليون يورو فقط. ومع هذه الكوكبة من الدوليين الألمان، فإن مهمة لوف لن تكون مستحيلة إذا ما تولى تدريب الفريق البافاري الصيف المقبل، ويبقى هناك عائق وحيد في طريق بايرن، هو عقد المدرب صاحب الـ57 عامًا، مع المانشافت الذي يمتد حتى 2020 . وسبق وأن أبدى أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، عزمه الإبقاء على لوف، مصرحًا: لوف سيبقى مدربنا.