العراق ينتصر

كلنا نعرف المعارك الشرسة والدامية التي حدثت في أغلب المحافظات التي استحلت من قبل الدواعش التكفيرية وعندما كانت القوات العسكرية والامنية في ذلك الوقت منهكة معنويآ وأداريآ وقدراتها غير كافية لدفاع عن محافظاتنا التي استحلت من قبل أعداء البشرية الدواعش .

وعندما نقول أعداء البشرية بوجود أدلة مقنعة للعقل ومنها قتلهم النساء والاطفال والشباب وكبار السن العزل المجردين من السلاح وتهديم منازلهم وسرقة أموالهم وحرق ممتلكاتهم وتحطيم الأثار والعبث بالمدن تحت التهديد بالسلاح لكن عندما استعاد الجيش قواته وهيكليته خارج المناطق المحتلة وعدوا لهم الاسلحة والقوة العسكرية الكافية لخوض معارك ضد الاعداء وبجهود الجيش العراقي البطل وألاهالي وعشائرنا في المحافظات التي سيطر عليها الدواعش أنتفظوا وهبوا يدآ واحدة لمساندة الجيش العراقي ضد الدواعش التكفيرية ومحاربتهم وبعزم وأصرار لدى الجيش العراقي

تحررت الاراضي العراقية من أيادي عصابات داعش التكفيرية التي دنست محافظاتنا الحبيبة

وبذلك النصر الكاسح تم

أعادة اهالي المحافظات الى أحضان محافظاتهم .

وهذا الحدث يعتبر أنتصارا تاريخيا على أعداء الأسلام والمسلمين

ونحن الاعلاميين والصحفيين بدورنا نشد على ايادي الجيش العراقي الباسل وعلى أيادي عشائرنا الاصلاء في المحافظات ونساندهم ضد كل من تسول لة نفسة بتدنيس أرض عراقنا الحبيب .

ونحن من أجل بلدنا نضحي بالغالي والنفيس وسوف نعاهد العراق أن نرسم حدوده بدمائنا وأرواحنا كي نثبت للعالم أجمع أن عراقنا قادر على الدفاع عن نفسة وعن مصالحة وممتلكاتة .

والعراق لة تاريخ مشرف في العديد من الثورات التي قام بها من عهد الاحتلال العثماني ولحد يومنا هذا.

عندما هبت جميع العشائر العراقية الاصيلة بمحاربة العثمانيين والبريطانيين والامريكان وطردهم من بلدنا العراق .. ونقول لكل العالم سوف يبقى العراق حرآ أبيا وعنوانة الشجاعة والكرم وسنردد دائمآ وأبدآ العراق ينتصر .

عبدالرسول جلوب سيد الكعبي