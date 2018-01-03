القانون وإستحالة التنفيذ

كثرت في الفترة الاخيرة كتابات لمختلف الاختصاصات الادبية والاقتصادية والسياسية وان الكثير منها تضمنت مواضيع شتئ في مختلف مجالات الحياة بل ان قسما من السياسيين بدأوا بنشر مذكراتهم على شكل قصص ادبية فيها شيئ من الخيال بل ان قسما منهم بدأ بنشر كتب كثيرة سواء كانت عن معاناة اجتماعية اوحالات سياسية ان حركة التاليف والنشر بعد 2003 انتشرت بشكل واسع بسببين رئيسيين اولها ان دائرة الرقابة لم تعد لها سطوة على ما ينشر بل ان الكثير بل ان جميع ما ينشر يكون بين المؤلف ودار النشر ان سبب انتشار الكتب الحديثة هو وجود دور نشر تتولى استلام المادة وعمل غلاف ومهمة الطبع وتحديد السعر ويكتفى باعطاء 50 كتابا الى المؤلف ان هذه الظاهرة جيدة ولا تخلو من اخطاء لانها لم تحفظ حق الناشر لاننا نجد كثيرا من الكتب لم يوجد فيها اشارة الى مصدر الموضوع والفكرة بل تكتب تلك المواضيع على اساس فكرة المؤلف وكنا سابقا” نراجع المحاكم لان المؤلف يكون قد راجع المحكمة لان كاتب الكتاب استل منه موضوعا” دون ان يشار الى ذلك المصدر اننا في الوقت الحاضر نجزم بعدم وجود اي دعوى من هذه القبيل وبالنسبة لي من خلال عملي في مجال القضاء ومتابعة ما ينشر من مؤلفين من رجال القضاء فأن المؤلفات السابقة في مجال القانون كانت كتبا في مقدمة الكتاب نسخة من موافقة وزارة العدل على النشر وان اسم المرحوم (كامل السامرائي) الذي كان سكرتير لجنة اعداد قانون المدني الذي حل محل المجلة حيث ان المجلة كانت في زمن الدولة العثمانية وفي الفترة الاخيرة كثر عدد من القضاة ورجال القانون الذين يكتبون كتبا تتضمن قرارات محكمة التمييز مبوبة حسب المواضيع كذلك قرارات محكمة الاستئناف بصفتها التميزية ومنهم القاضي المشاهدي الذي ينقل قرارات محكمة التمييز دون ان يذكر رأيه في القرارات كذلك اعداد كبيرة من القضاة يذكرون تلك القرارات دون ان يكون هناك تعليق على تلك القرارات وهذا في رأيي لايكون لباحث بل يكون يناقل القرارات وقد اطلعت على كتاب موسوم تحت عنوان الاستحالة التنفيذ للقاضي مجيد العظيمي وعجبت من الجهد المبذل في هذه الكتاب وعلى ذكر المصادر في موضوع البحث وعلى التبويب في هذه الكتاب ان المقصود باستحالة التنفيذ اي ان العقد نشأ في ظرف واستجدت ظروف بعد العقد استحالة تنفيذ الالتزام مما يجعل القاضي الدور الرئيسي في اتخاذ القرار المناسب باعتبار ان الالتزام اصبح في نظرية استحالة التنفيذ ان الباحث المذكور في تلك الدراسة قد تطرق الى قوانيين الدول العربية سواء مصر او لبنان او سوريا او تونس اننا نرى ان الباحث كان يكون بحثه متكاملا” وبمستوى موضوع البحث لو دعم الموضوع بقرارات خارج نطاق المنظومة العربية القانونية لان نظرية استحالة التنفيذ من النظريات التي عمل بها القضاء البريطاني لانه عانى من حالات استحالة التنفيذ وان المؤلف المذكور قد سلط الضوء على هذه النظرية واكاد اجزم ان هذه البحث قليل من تطرق اليه وان استحالة تنفيذ موضوع يبتعد كليا” بل يتقاطع عن نظرية القوى القاهرة وان الباحث قد احسن عملا” عندما ميز بين تلك الحالتين .

صلاح الحسن