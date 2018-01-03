تحقيق نسب متقدمة في إنتاج وتوزيع الطحين ضمن التموينية

نجاح فعاليات المعرض السوري وتوقّعات بإفتتاح أوسع في آذار

بغداد – شيماء عادل

تستمر فعاليات المعرض التخصصي للصناعة السورية بالعراق مع نفاذ بعض البضائع نتيجة لاقبال المواطنين الشديد على اقتنائها, فيما اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن تحقيقها نسبا متقدمة في انتاج وتوزيع الحصة المقررة من الطحين. وقال عضو مجلس الادارة في غرفة التجارة السورية العراقية زكريا جبارة لـ(الزمان) امس ان (معرض منتجات صنع في سوريا تعد تجربة راهن الكثير عليها وراهنا بقوة ايماننا بالملاكات الوطنية التي ساندتنا في العراق من الذين كان لهم مجهود واضح في رعاية المعرض وتسويقهم لايصاله لهذا النجاح وطبعا في كل عمل يوجد معوقات ولكن في الحقيقة النتائج كانت مبهرة بالنسبة لنا كسوريين ). مبينا ان (خطوة اقامة معارض متخصصة تعد انجازاً مستمرا وبوابة ضخمة بالنسبة للمنتج السوري في الاسواق العراقية ونحن نعد العراق هي امتداد للاسواق السورية وهو السوق الرئيسي لمنتجاتنا ولاسيما الجيرة والعلاقات القديمة ونحن الان نعمل بالارث القديم المرتبطة فيما بيننا وخصوصا ان الواقع الذي نراه مشجعاً جدا). مؤكدا ان (الاشهر المقبلة سنجد انتشاراً واسعاً جدا للبضاعة السورية وبعد ان لمسنا رغبة عراقية للمنتج العراقي اضافة الى افتتاح معرض اخر اضخم واكبر من هذا المعرض نهاية اذار المقبل).

مشاركة اولى

فيما قال عضو مجلس اتحاد المصدرين السوريين نزار سعد الدين لـ(الزمان) ان (قدومنا الى بغداد جاء بعد الانتصارات التي حققها قوات الجيش العراقي والسوري على القوى الارهابية وهذا الانتصار الذي دعانا الى الالتقاء هذين الشعبين الشقيقين ) مبينا ان (مشاركتنا تعد الاولى في بغداد التي تعد توأم دمشق واليوم شاركنا بالمواد الغذائية والنسيجية والمواد الكمياوية والالبسة وهذا المعرض سيفتح افاق للتصدير بين الجانبين). موضحا ان (هناك تنسيق بين غرف التجارة السورية واتحاد المصدرين وبين الجانب العراقي لاقامة عدة معارض تخصصية للبيع المباشر وفي المقابل فان الجانب السوري قد عرض على العراق افتتاح مركز للبيع المباشر للسلع والمنتجات العراقية في سوريا ونحن نرحب باقامتها في سوريا).

مشيرا الى ان (الاقبال كان فوق مستوى التوقع حيث وصل عدد الزوار للمعرض اكثر من 950 الف زائر) واعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن تحقيقها نسبا متقدمة في انتاج وتوزيع الحصة المقررة من مادة الطحين وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجمالي الكميات المجهزة من انتاج وتجهيز الطحين في عموم العراق للحصة المقررة تجاوز نسبة 75 بالمئة حيث ان العمل جاري لانجاز كامل الحصة خلال الايام المقبلة) مضيفا ان (اللجان الرقابية المشتركة رصدت 20 مخالفة للمطاحن في بغداد خلال تنفيذها 56 زيارة تفتيشية للمطاحن العاملة حيث جرى خلالها سحب 97 نموذج حبوب وطحين لاغراض الفحص المختبري كمانفذت لجان رقابة الوكلاء 85 زيارة تم خلالها سحب 77 نموذج طحين وتأشير 10 مخالفات فضلا عن تسجيل 3 مخالفات بحق الناقلين) مشيرا الى ان ( لجان شعبة رقابة المخابز والافران نفذت 219 زيارة للمخابز والافران المجازة رسميا في بغداد نتج عنها رصد 54 مخالفة حيث تمت احالة جميع المخالفات الى الاقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية بحق المخالفين) مؤكدا (اعادة تشغيل مطحنتين في محافظة نينوى تجريبيا واجراء الكشف عن الاضرار التي تعرضت لها مطاحن بيجي حيث ان لجنة فنية مشتركة من فرع الشركة في نينوى اشرفت على عملية التشغيل التجريبي لمطحنتي الغدير والاخوان بعد الانتهاء من اعمال الصيانة واعادة التأهيل استعدادا لاعادتهما الى العمل والمساهمة في انتاج وتوزيع طحين الحصة التموينية) مبيناً ان (اللجنه فنية من فرع الشركة في صلاح الدين قامت بزيارة المطاحن المتضررة الوفاء والواحة في قضاء بيجي حيث تم اجراء الكشف الموقعي من قبل اللجنة الفنية على نسب الدمار التي لحقت بالمطحنتين جراء العمليات العسكرية التي شهدها القضاء خلال احتلال داعش للقضاء) وعلى صعيد متصل بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب مصفوفة المخاطر المرافقة لطبيعة عمل ونشاط الشركة وتحديد مؤشرات التنبؤ بها والحلول والمعالجات المقترحة لتداركها والوقاية منها.

وقال عباس خلال ترؤسه اجتماع هيئة المديرين انه ( تمت مناقشة مضامين التوجيهات الواردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الموضوع لبناء قاعدة بيانات خاصة بالمخاطر المحتملة والمرافقة لاهداف ونشاط عمل المؤسسات والدوائر لغرض تشخيص مؤشرات التنبوء بها والوقاية منها ودرئها في مراحلها الاولى وتم توجيه الاقسام بوضع رؤية موحدة لانجاز المصفوفة بالدقة المطلوبة) .

لجنة عليا

مضيفاً بانه (تم كذلك التطرق لموضوع كفاءة الاداء والتوجيه باعتماد التوصيات الواردة من اللجنة العليا في هذا المجال اضافة الى عرض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وتقديم التوصيات المناسبة لكل منها). مشيراً الى ان (قسم النقل والورشة حقق عدة نقلات للحنطة المستوردة من ميناء ام قصر الى صوامع الحبوب حسب الخطة الخزنية لشركة تجارة الحبوب وقد ساهمت 15 شاحنة في هذه العملية اضافة الى قيام 25 شاحنة بنقل الحبوب من صومعة الطوز الى المناطق المحددة في خطة المناقلة وكذلك تكليف 15 شاحنة لنقل الحبوب الخام من السايلوات الى المطاحن الحكومية فيما تقوم 8 شاحنات بنقل الحبوب من صومعة الرفاعي في ذي قار الى محافظة بغداد بينما عملت 17 شاحنة على نقل الطحين المنتج فضلا عن نشاط العجلات القلابة التي تعمل على نقل الحبوب من الصوامع الى المطاحن الحكومية والتفريغ في عين الاستلام) واعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن مناقشة الانجازات التي تحققت وتقييم اداء ونشاطات وإنجازات الفروع لسنة 2017 وامكانية تخفيض النفقات واوضح معاون مدير عام الشركة محمد حنون خلال ترؤسه اجتماعاً لمدراء الاقسام والفروع ان (الشركه تسعى للشروع بثورة ادارية شاملة باستخدام التكنولوجيا عن طريق اتمتة عملها باستخدام التكنولوجيا الحديثة لاختزال الوقت والروتين بمفاصل عملها)

مضيفاً بانه (تم التوجيه بضرورة تقديم دراسة متكاملة بشأن كيفية ادارة الموارد بموجب خطة متكاملة من المقترحات والملاحظات والاجراءات والنتائج للنهوض بواقع عمل الشركة وفق الامكانات المتاحة من استثمار اوايجار لقطع الاراضي والمخازن التابعة للشركة وفق قوانين الاستثمار)

لافتا الى (المباشرة بعملية الجرد السنوي في مراكز البيع والفروع في بغداد وجميع المحافظات اذ تم تأليف لجان رئيسية وفرعية تقوم بمهام الجرد الفعلي لمخازن المواد الغذائية التي تتعامل بها الشركة وجرد الموجودات داخل المجمعات حيث تم ايقاف عملية التجهيز للمواد الغذائية بدءا من يوم الاربعاء الموافق 27/12/2017 ولغاية 2/1/2018 لاغراض الجرد السنوي) .