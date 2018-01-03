خبير يدعو إلى تطبيق القانون للحدّ من الظاهرة

الصحة لـ (الزمان): رجال الدين مطالبون بتحريم إستيراد الألعاب النارية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعت وزارة الصحة رجال الدين الى الافتاء بتحريم استيراد الالعاب النارية للحد من الاصابات المتكررة في المناسبات والاعياد, فيما طالب خبير قانوني الجهات المعنية الى تنفيذ احكام القانون 2 لسنة 2013على تلك الالعاب لتحقيق الردع العام.

وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي لـ (الزمان) امس ان (الدائرة سجلت 43 اصابة باستخدام الالعاب النارية ومقتل طفلة عمرها اربعة اعوام في مستشفى الكرخ العام بعيار ناري استقر في رأسها خلال الاحتفالات التي جرت في اعياد رأس السنة), واضاف ان (ردهات الطوارىء تستقبل الكثير من الاصابات نتيجة العيارات والالعاب النارية التي يجب ان تكون هناك عقوبات رادعة لمنعها من قبل الدولة واجهزتها الامنية و كذلك رجال الدين و شيوخ العشائر).داعيا رجال الدين الى الفتوى بـ (تحريم استيراد تلك الالعاب للحد من الاصابات المتزايدة في المناسبات والاعياد), مبينا ان (الدائرة ناشدت المعنيين اكثر من مرة للحد من استيراد تلك الالعاب ومحاسبة المروجين لها , لكن دون جدوى في كل مناسبة تتزايد حالات اصابات الاطفال واحيانا تؤدي الى تشوهات وبتر اليد). بدورها , طالبت صحة بغداد الرصافة رجال الدين باصدار فتوى تحرم استخدام الالعاب النارية للحفاظ على سلامة الاطفال من الاصبات الخطرة . وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي لـ (الزمان) امس (ندعو المعنيين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين الى التدخل للحد من تلك الظاهرة التي اصبحت تهدد الاطفال نظرا لما تخلفه من تشوهات واحيانا تصل الى بتر اليد نظرا لخطورتها كما تسبب تلوثا وحالات اختناق), مبينا ان (الدائرة سجلت خلال اعياد راس السنة 201 اصابة), مشددا على (ضرورة تضافر الجهود للحد من تلك الظاهرة والحفاظ على سلامة الاطفال من خطورة تلك الالعاب عن طريق منع دخولها في الكمارك). فيما رأى الخبير القانوني طارق حرب ان تطبيق القانون على تلك الالعاب بالحبس مدة ثلاث سنوات يحقق الردع العام. وقال حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي يعاقب على الالعاب النارية بالحبس مدة ثلاث سنوات يحقق شيئا من الردع العام ولا يقضي على تلك الظاهرة), واضاف ان (هناك الكثير من اصحاب العلاقة يؤكدون عدم وجود قانون يعاقب على هذه السلوكية ويجرم الفعل ولاسيما قد ترتب على اطلاق الالعاب النارية اثار خطرة ونتائج وخيمة في بغداد باصابة عشرات الجرحى وحالة وفاة واضرار مالية كبيرة).

خطر العاب

واوضح حرب ان (القانون حظر الالعاب المحرضة على العنف ويشمل منع الاستيراد والتصنيع والبيع والتداول للقضاء على الخطر الذي يمثله استخدام تلك الالعاب), لافتا الى ان (التعليمات اوجبت على وزير التجارة اتلاف الالعاب المحرضة على العنف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والزام وزارتي المالية والتجارة والجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين اذا ترتبت على اطلاقها اثار خطرة). في غضون ذلك أمر وزير الداخلية قاسم الاعرجي بالتعامل بحزم ضد مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفالات والمناسبات. وقال بيان امس ان (الأعرجي أمر تشكيلات الوزارة كافة باتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وصرامة ضد مطلقي العيارات النارية اثناء الاحتفالات والمناسبات وعدم التهاون بهذا الموضوع بسبب الخسائر البشرية التي تسببها تلك الظاهرة), مشيرا الى ان (الوزارة ستطبق القانون لردع المخالفين كما ندعو الى الاحتفال والابتهاج بالطرق السلمية التي يراعى فيها حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم وأمنهم), وتابع ان (اطلاق العيارات النارية في الاحتفالات وعند فوز المنتخبات الكروية ادى الى سقوط الكثير من الضحايا خلال السنوات الماضية), ووصف الاعرجي (الظاهرة بغير الحضارية وعلى تشكيلات الوزارة كافة تطبيق القانون لردع المخالفين).