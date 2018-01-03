مذكرة قبض بحق ثلاثة مسؤولين بقضية يونا أويل

النزاهة: الإستعانة بخبراء دوليين لتذليل العقبات في التحقيق

بغداد – الزمان

كشفت هيئة النزاهة عن صدور مذكرة قبض وتفتيش بحق مدير مشروع تصعيد الطاقة التصديرية ومتهمين آخرين على خلفية قضية شركة يونا أويل هما مدير فرع الشركة في العراق ومدير الهيئة الهندسية السابق في شركة نفط الجنوب، مؤكدة استعانتها بخبراء دوليين في تحقيقاتها لتذليل بعض العقبات.

واوضحت الهيئة في بيان تلقته(الزمان) الثلاثاء بأن (صدور مذكرات القبض والتفتيش جاءت بعد استكمال الإجراءات التحقيقية التي قام الفريق التحقيقي عالي المستوى الذي ألفته الهيئة)، وأكد البيان ان الاجراءات تمثلت في إحالة القضية إلى القضاء المختص وقيام الفريق التحقيقي بتدوين أقوال عدد من ذوي العلاقة والشهود وأصحاب الشركات ومسؤوليها، (منهم نائب رئيس الوزراء السابق ووزير النفط الأسبق والمدير العام لشركة نفط الجنوب السابق والمدير العام لشركة مصافي الجنوب السابق ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديرية ومدير مكتب التصاريح الأمنية في وزارة النفط وعدد آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو استُدعوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضية).

وأضاف أنه (بعد استكمال الإجراءات التحقيقية قام الفريق التحقيقي بإحالة القضية إلى القضاء المختص، وبعد التنسيق والعمل المباشر بين الفريق وقاضي التحقيق المختص، أصدر الأخير في 11/12/2017 مذكرة قبض وتفتيش بحق المتهم الهارب – عدي نادر عبد الكريم القريشي – مدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ، وهو المشروع ذاته محلُّ الدعوى ، وفق أحكام المادة 340/ عقوبات؛ المسؤول عن إبرام وتنفيذ العقد أعلاه، فيما قرر قاضي التحقيق إصدار مذكَّرة قبض وتفتيش بحق متهمين آخرين هما باسل الجراج مدير فرع شركة يونا أويل في العراق، إضافة إلى مدير الهيئة الهندسية السابق في شركة نفط الجنوب وفق أحكام المادة ذاتها)، مشيراً الى (مفاتحة الجهات المعنية المتمثـلة بمديريتي شرطة محافظتي البصرة وكركوك، لتنفيذ أمر القبض بحق المتهمين المذكورين وإحضارهم مخفورين حال القبض عليهم، ومفاتحة دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة لفتح ملف لاسترداده). وقالت الهيئة ان نشر هذا البيان جاء(عملاً بمبدأ الشفافية، وبغية إطلاع الرأي العام على آخر الإجراءات التحقيقية لهيئة النزاهة في ما يُعرف بقضية يونا أويل)، مؤكدة انها( تنشر ما يصلح للنشر من الناحية القانونية بشأن تحقيقاتها في القضية، بغية إحاطة الرأي العام علماً،وإزالة اللبس والضبابية التي يحاول البعض إضفاءها على تفاصيلها).

تحقيقات قانونية

وافاد البيان بأن الفريق التحقيقي كان(بعضوية كل من نائب رئيس الهيئة والمفتشين العامين لوزارتي الخارجية والنفط والمدير العام للدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمديرين العامين لدائرتي التحقيقات والقانونية في هيئة النزاهة)، مشيراً الى ان الفريق يسعى(للتحري والتحقيق بشأن المعلومات المنشورة في وكالتي فيرفاكس ميديا وهوفينغتن بوست). وأكد ان الفريق(ما زال عاكفاً على استكمال تحقيقاته تحت إشراف قاضي التحقيق المختص بعد أن أكملت الهيئة إجراءاتها التحقيقية وأحالت القضية إلى القضاء).

ولفت البيان الى انه (تم في المدة المنصرمة من عمل الفريق تدوين أقوال المعنيين بالقضية وإجراء عملية التحري والتفتيش لموقع شركتي يونا أويل ولايتون أوف شور في بغداد، وقد تبين له عدم وجود مقرات للشركتين في بغداد على خلاف ما مسجل لدى دائرة مسجل الشركات، فضلاً عن الاتصال بجميع الشركات الدولية والمحلية التي ورد ذكرها في التقارير الصحفية المنشورة في الوكالتين المذكورتين، وقيام الفريق بالتنسيق مع دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بتنفيذ قرارات القضاء الداعية إلى التثبت من الذمم المالية والتحقق من أموال المعنيين وجميع من وردت أسماؤهم في القضية، واتخاذها جميع الإجراءات القانونية بحق كل من أثبتت التحقيقات مسؤوليته، فيما لا يزال التنسيق جارياً من جانب أعضاء الفريق تحت إشراف قاضي التحقيق المختص مع كلٍ من المملكة المتحدة واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية تزويد الفريق التحقيقي بما يتوفر لدى تلك الدول من معلومات تتعلق بالقضية، إذ تمَّت تسمية منسقٍ للفريق التحقيقي من أجل التواصل مع السفارات العراقية في تلك الدول مباشرة؛ لاستجلاء موقفها النهائي إزاء القضية). وبحسب البيان فإن(تحريات الفريق أثبتت أن القضية كانت قد بدأت منذ عام 2012، إذ وصلت معلومات في ذلك الوقت تفيد بوجود مزاعم فساد بشأن عقد تصعيد الطاقات التصديرية المبرم بين شركة نفط الجنوب آنذاك وشركة لايتون أوف شور؛الأمر الذي حدا بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إلى توجيه خطاب إلى المفتش العام للوزارة في ذلك الوقت يطالب فيه بإجراء التحري والتحقيق عن هذه المزاعم مع إحاطة الوزارة علماً بذلك، فتم آنذاك تأليف فريق من المفتش العام لوزارة النفط ومدير قسم العقود والمناقصات، ومدير قسم التفتيش في مكتب المفتش العام، إضافة إلى مدير فرع نفط الجنوب ومديري أقسام التفتيش والعقود والمالية في محافظة البصرة)،

موضحاً ان (التحقيق خلص آنذاك إلى التنسيق مع الشرطة الفدرالية الأسترالية بشأن الموضوع وإعادة النظر في التعامل المستقبلي مع كل من شركتي يونا أويل ولايتون أوف شور لحين حسم الموضوع، واستمرَّت المتابعة مع شركة نفط الجنوب؛ لبيان تعاقداتها مع شركة يونا أويل، وسُجّلَت كقضيةٍ جزائية لدى الهيئة في حينها بالعدد 841 ق3/2013، وتم عرض نتائج التحقيقات آنذاك أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة التي قررت بتاريخ 6/8/2013 رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً لعدم صحَّة المعلومات.( وخلص البيان الى القول إن (الهيئة إذ تطلع الرأي العام على آخر ما توصل إليه الفريق التحقيقي عالي المستوى الذي ألَّفته للتحقيق في القضية والذي يعمل حالياً تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، فإنها تؤكد استمرار التحقيقات على المستوى الدولي بعد انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية على المستوى المحلي، في وقتٍ لا يزال التنسيق جارياً مع دولٍ أخرى).

استجابة مطلوبة

مشيرة الى انها(لم تلمس من تلك الدول الاستجابة المطلوبة الأمر الذي دعاها إلى الاستعانة بخبراء دوليين؛ بغية إزالة بعض العقبات التي تواجهها لا سيما في القضايا ذات البعد الدولي، ومنها القضية موضوع البحث، ولم ترد الهيئة أيَّة معلومات جديدة من الخبراء الدوليين بشأن القضية).