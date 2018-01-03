نبض القلم

حساب العمر ورصيد الحياة – طالب سعدون

مقال جديد مع إطلالة عام جديد .. وتمنياتي فيه أن يحقق كل انسان ما يتمناه …

وقد درجت العادة ، أن تقترن نهاية كل عام وبداية جديد أخر بالتمنيات ، وتكاد تتعطل في تلك المحطة كل الكلمات إلا ( كلمة ) واحدة تكون (سيدة الكلمات) في ذلك اليوم ، تلك هي (التمني) وغالبا ما تكون (الأمل) باطالة العمر ، دون أن يعي الانسان أن مرور عام ، وحلول أخر يعني أن شطرا من هذا العمر قد إنتهى ، وذهب دون رجعة ، وجعله يقترب شيئا فشيئا من نهايته المقررة.. وتلك سنة الحياة ، ويمكن أن تتلخص في قول مأثور ( إذا ذهب يومك ذهب بعضك ) …

فلماذا ينـسى الانسان هذه الحقيقة ، ويـــــــــركض وراء وهم (الخلود) الكاذب ، لكنه ما أن يحسب سني عمره ، حتى يصطدم مرغما بمسلمة الموت والفناء ، وهو قدره الذي لا مفر منه ، مهما حاول ، ويسرق منه توالي السنوات عمره في غفلة ، كما سرقت الحية عشبة الخلود من جده كلكامش ، التي لم يعثر عليها الا بعد رحلة مضنية طاف بها الافاق ، ووصل بها الى قاع البحر ، لكنها ضاعت في النهاية …

لكن يبقى للحياة معناها ومبرر وجودها ..

وعلى عكس من يرى من الفلاسفة أنه ( لا معنى للحياة ) ما دامت تنتهي بطريق مسدودة هو الموت ، تجعل هذه النهاية الحتمية للحياة معنى ، وللعمر قيمة ، وللوجود هدف.. وتلك الحكمة في الخلق …

وهذه الحقيقة تجعل العمر لا يقاس بالزمن ، بل ( بالمنجز) الذي يحققه الانسان .. فكم مليارات من البشر مروا على هذه الارض ورحلوا ، ومعمرون عبروا على هذا الطريق ، دون أن يشعر بوقع خطاهم أحد ، أو يتذكرهم حتى أقرب الناس اليهم ، لانهم لم يتركوا اثرا فيه ، بينما رحل أخرون ، و تركوا علامات مميزة في الحياة ، وأصبحوا من المشاهير، واكتسبوا مكانة عالمية ، على الرغم من أنهم عاشوا سنوات قصيرة وماتوا صغارا ، وهم في سن الشباب ، وستبقى اسماؤهم حية ما دامت الارض تدور ..

فمن منا لا يعرف الشاعر طرفة ابن العبد مثلا ، أولم يقرأ معلقته التي كانت تعد الثانية من بين سبع قصائد ، و من أفضل ما كتب من الشعر في ذلك العصر ، لكنه تجاوز عصره بها ، ولا تزال الى اليوم تدرس في المدارس والجامعات ..

فهذا الشاعر الكبير ، الذي عده النقاد من شعراء الطبقة الاولى مات عن عمر 26 عاما .. أي في عمر الشباب ، لكن كم من الشيوخ في زمانه والى اليوم ذهبوا، ولم يتركوا أثرا يخلدهم ، وكأنهم لم يمروا من هناك ، وتحولت أجسادهم لتكون جزءا من ذلك التراب الذي دفنت فيه ..

ومن منا لم يحفظ ، أو لم تردد شفتاه يوما قول الشاعر الكبير أبو تمام :

السيف اصدق انباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب …

فهذا الشاعر الكبير وهو من شعراء العصر العباسي مات ، ولم يتجاوزعمره الاربعين ، لكن بقيت مؤلفاته وديوانه حية تحكي قصة إبداعه ، وجعلت اسمه خالدا على مر العصور والازمان ..

وقس عليهما الكثير الكثير من الشعراء والادباء والعلماء والفلاسفة والاطباء والرياضيين والصحفيين والاعلاميين والفنانين ، وكل صنوف الابداع العلمي والثقافي والمعرفي على مر العصور والازمان ، وامتداد المعمورة ، ممن رحلوا في أعمار الشباب ، أو الشيوخ ، لكنهم تركوا وراءهم إرثا خلدهم ، لم يمحه غياب اجسادهم ، وتتردد اسماؤهم على الشفاه ، وفي المحافل والمنتديات والكتب في كل مكان وحين ..

وهذا يعني ببساطة .. أنه اذا كان ( وجودنا (هبة إلهية) ، لكن معنى وجودنا هو إرادة انسانية) كما يقول احد الكتاب..

وهذه الارادة تترجم بالعمل ، ولا تقاس بالزمن ، وهي التي تجعل للحياة معنى ، وللعمر قيمته …

فالعمل المنــــجز بتميز هو المعيار الحقيقي الذي نقيس به العمر ، وليس بالسنين … وفيه تتجلى حكمة الخالق عز وجل في وجود الحياة من أجل الخير ، وكل ما هو جميل ، وليس الفناء او الموت ، على خلاف من ينظر عكس ذلك من الفلاسفة الاخرين ، وهو ليس مجال هذه الاسطر القصيرة ، وقد يكون له وقت أخر إذا في العمر بقية…

وكل عام وانتم بخير …

{ { { {

كلام مفيد :

إعتــــــــــدت أن أختم مقالي في نهاية كل عام وبداية عام جديد (بأمنية) يتمناها غيري أيــــــــضا تكاد تكون ( لازمة ) لهذه المناسبة وهي أن يــــــــجري كل سياسي وبرلماني ومســــــــؤول كشف حساب لأعمـــــــاله خلال العام الماضـــــــــي قبل أن يطلب من البنوك كشف حسابه .. ليعرف حصــــــــــاده ، وهو رصيد العمر.. فمــــــــاذا قدم للوطن والمواطــــــــن ولدائرته الانتخابية ، ليخــــــــــرج بحصــــــيلة هل ما قدمه من أعمال يســـــــــاوي ما كسبه من مال وجاه وسلطان وأضواء … ومن أخذ أكثر من أستحقاقه ، بغير وجه حق ، يبقـــــــى معلقا بـــذمته الى يوم القيامة .. a

أليس ألأجر على قدر المشقة .؟ ..